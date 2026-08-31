Pagelle Italia-Serbia 64-76 basket: Mannion il migliore, Fontecchio parte bene ma si ferma. Male Melli e Thompson

PAGELLE ITALIA-SERBIA 64-76

Nico Mannion 7,5: in certi momenti sembra davvero predicare nel deserto. Nettamente il migliore degli azzurri ed anche veramente l’unico che trova un po’ di ritmo in attacco. Risulta il miglior marcatore del match con 23 punti. Guida la rimonta azzurra, poi nel finale anche lui arriva davvero senza energie e la stanchezza lo annebbia in qualche scelta

Stefano Tonut 5: la fotografia della sua partita è quando decide di passare un pallone schiacciato all’indietro per Niang al posto di un comodo appoggio al ferro in contropiede. Non guarda quasi mai il canestro (solo due punti) ed anche in difesa non riesce a dare il suo solito contributo.

Nicolò Melli 5: Jokic, Milutinov sono ostacoli quasi insormontabili sotto i tabelloni, ma dal capitano azzurri ci si aspettava una prestazione decisamente diversa. Litiga con il ferro ed è davvero poco incisivo in attacco, mettendo a referto solamente due punti.

Simone Fontecchio 6: parte con nove punti nei primi minuti e sembra davvero poter essere la sua partita. Invece purtroppo il nativo di Pescara si ferma, stretto nella morsa della difesa serba. Prova a sbloccarsi nel finire del terzo quarto ed arriva a quota 15 punti, poi un problema al polpaccio lo tiene fuori nel finale.

Darius Thompson 5: solo una bella tripla nel finire del quarto, poi davvero poco o nulla. Fatica a mettere i ritmo la squadra, rallentando spesso il gioco e trova davvero pochi sbocchi offensivi. Una prestazione negativa.

Amedeo Tessitori s.v: Banchi non gli concede nemmeno un minuto.

Gianpaolo Ricci 5: non ha instaurato un rapporto d’amore con gli arbitri, che gli fischiano quattro falli in pochissimi minuti, forse anche con un’eccessiva severità. Una situazione che lo condiziona per tutto il secondo tempo, non riuscendo mai a metterlo in partita.

Matteo Spagnolo s.v: meno di due minuti in campo.

Saliou Niang 6,5: tanta energia, tanta voglia di fare, tanto cuore e forse a volte anche un po’ tutto troppo. Però insieme a Mannion è colui che riesce a costruire il break che porta l’Italia ad agguantare la Serbia nel terzo quarto. Finisce anche lui senza energie, ma comunque dando tutto, con otto punti a referto.

Tommaso Baldasso s.v: come Tessitori resta in panchina tutta sera.

Nicola Akele 5,5: battaglia con i lunghi serbi davvero all’estremo delle forze e ci mette davvero tutto. Tanta lotta, ma nella metà campo offensiva è un corpo estraneo.

Giovanni Emejuru 6: gioca solo nove minuti, ma forse avrebbe anche meritato un minutaggio più elevato per quello che ha mostrato in campo. Niente di eclatante, ma comunque ci sono cinque punti e quattro rimbalzi.

All. Luca Banchi 5,5: la sconfitta pesante non è tanto quella di questa sera, ma quella contro la Bosnia. Alla sua Italia sono mancate le energie nel momento decisivo, ma non è apparsa comunque una squadra brillante, forse anche perchè la stagione è appena iniziata. Nella prossima finestra ci si giocherà tanto.

Serbia: Dangubic 6, Jovic 5, Momirov s.v, Dobric 6,5, Jokic 6,5, Lakic 5,5, Guduric 7,5, Tanaskovic 6, Davidovac s.v, Avramovic 8, Milutinov 6, Novak 6