Pallavolo
Pagelle Italia-Bulgaria 3-0 volley femminile: Antropova, più ‘pro’ che ‘contro’; Egonu sale di livello
PAGELLE ITALIA-BULGARIA 3-0
Alessia Orro, 7: distribuisce il gioco con grande attenzione, alternando i palleggi per Egonu ed Antropova, senza disdegnare neppure Sylla e le centrali. Come di consueto si rivela un fattore anche in fase di realizzazione con 4 punti.
Paola Egonu, 7,5: con l’inizio della fase ad eliminazione diretta, si è vista una versione ben diversa della fuoriclasse azzurra rispetto alla fase a gironi. A tratti incontenibile nei primi due set, poi un leggero calo nel terzo, probabilmente dovuto ad una minore concentrazione. Chiude con 14 punti e 2 ace.
Myriam Sylla, 7: i nuovi equilibri di squadra le impongono un lavoro supplementare tra difesa e ricezione. Si fa trovare pronta, dando la sensazione che stia pian piano salendo di colpi.
Ekaterina Antropova, 8: sempre più a suo agio in posto 4. Certo, la ricezione va ancora a corrente alternata. Tuttavia i ‘pro’ superano di gran lunga i ‘contro’. Mette a segno la bellezza di 6 ace, con 18 punti complessivi. La diagonale d’attacco sta diventando devastante anche in banda, mentre c’è ancora da lavorare sulla parallela.
Anna Danesi, 6,5: poco chiamata in causa da Orro, si rivela fondamentale a muro, ‘sporcando’ svariati attacchi delle bulgare.
Sarah Fahr, 7: micidiale in attaco, solida a muro. E dà la sensazione di giocare con ampio margine.
Eleonora Fersino, 7: attenta in difesa, ma da segnalare come stia progredendo partita dopo partita anche nella fase di palleggio con il bagher.
Merit Adigwe, 6,5: gioca pochi scambi, ma dà spettacolo sul finire del secondo set, quando mette a segno 4 punti con degli attacchi di rara potenza. Velasco sa di poter contare su di lei in caso di necessità.