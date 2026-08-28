Paganetti/Romano in finale nel doppio misto ai Giochi del Mediterraneo

Si è concluso il sabato del tennis ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto. Tre le evenienze con giocatori italiani di scena quest’oggi al Magna Grecia, ma una in particolare desta l’interesse pubblico, quella del doppio misto, perché c’è una coppia tricolore che va dritta in finale.

Si tratta di quella composta da Vittoria Paganetti e Filippo Romano, che con un netto 6-3 6-1 battono i portoghesi Francisco Rocha e Madalena Matias e si guadagnano così l’accesso all’ultimo atto, dove affronteranno gli spagnoli Lucia Cortez Llorca e Alejo Sanchez Quilez.

A proposito di Rocha, è lui a provocare un dispiacere al contingente del singolare maschile italiano. Poche ore prima, infatti, era stato lui a eliminare Romano a livello di ottavi di finale con il punteggio di 6-4 6-2.

Nessun problema, invece, per Carlo Alberto Caniato: la differenza di livello con il kosovaro Florent Limani c’è e si vede, e quello che ne nasce è un 6-3 6-0 contraddistinto dallo sfruttamento del 46% di prime in campo di Limani. Prossima fermata: il tunisino Wissam Abderrahman.