Padel, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Otto speranze per la spedizione azzurra

C’è anche il padel ai Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, che in Italia ha avuto un boom di rilevanti dimensioni negli ultimi anni, ha una sua Federazione mondiale autonoma, mentre nel nostro Paese le attività a esso legate sono state inglobate dall’oramai ex FIT, che dal 2022 ha aggiunto al nome originale quello del padel per diventare FITP. Sono otto i giocatori, tutti attivi nei massimi circuiti, che rappresenteranno lo Stivale a Taranto attraverso i tre eventi, tutti di doppio (maschile, femminile e misto). Brevissima nota regolamentare: se il punteggio è il solito in stile tennis, sul 40 pari c’è il Golden Point, che per chi segue il tennis è come il deciding point nei circuiti di doppio extra-Slam.

Tra gli uomini si possono contare come entità praticamente unica Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso, che da tempo fanno coppia fissa e hanno fatto bene in diversi tornei del CUPRA FIP Tour, vincendo nei Silver di Cipro I e Alcalá de Guadaíra e nei Bronze di Cipro I e II e di Agadir. Si trovano l’uno al numero 58 e l’altro al numero 62 del ranking mondiale.

Meno quotata a oggi l’accoppiata, peraltro meno collaudata, composta da Marco Cassetta e Simone Iacovino. Al primo va il merito di aver vinto l’argento nel doppio misto ai Giochi Europei 2023 in coppia con Giulia Sussarello, mentre nel 2026 ha vinto due FIP Silver (Jersey island con Fabian Oviedo Berazategui, argentino che vive da anni in Italia, e Bari con José Luis Gonzalez, spagnolo) e un FIP Bronze a Lelystad (ancora con Berazategui). Il secondo, invece, è arrivato insieme a Lorenzo Di Giovanni ai quarti del Premier Padel di Gijon P2 nel 2025 e nel 2026 ha raccolto buoni risultati insieme a Giulio Graziotti nei FIP Bronze, vincendo inoltre l’argento ai Mondiali universitari di Malaga con Matteo Platania.

Per quel che riguarda le donne, invece, la migliore delle italiane è Giulia Dal Pozzo, numero 28 mondiale e che ha diversi ottimi risultati nel 2026 con Nuria Rodriguez, tra cui spiccano la semifinale al Premier Padel di Valladolid P2 e soprattutto la semifinale all’Italy Major, al Foro Italico di Roma. Proprio all’Italy Major nel 2025 aveva fatto coppia con Sara Errani, che di tanto in tanto qualche puntata nel padel la fa. L’altra giocatrice al top del contesto italiano è Carolina Orsi, due quarti di finale Premier Padel a livello P1 in carriera a Santiago nel 2024 e a Madrid nel 2025. Nel 2023 ha vinto l’oro nel doppio femminile ai Giochi Europei insieme a Giorgia Marchetti.

Ed è proprio di lei che andiamo ora a parlare: il suo è un caso, se vogliamo, particolare perché è stata un’ottima giocatrice di doppio nel tennis, con un best ranking WTA da numero 143 e dodici titoli nel circuito ITF. Passata al padel negli ultimi anni, ha rapidamente trovato una sua valida dimensione e ha messo insieme vari ottimi risultati, come lav ittoria nel FIP Gold Paredes nel 2025. Nel 2026 ha fatto e fa coppia fissa con un’altra ex giocatrice di tennis, la spagnola Lara Arruabarrena, una da due titoli WTA in singolare e la top 50 sfiorata (fu numero 52 nel 2017).

Infine, Carlotta Casali, passata alla storia perché, quando faceva coppia con Julia Polo, divenne nel 2023 la prima italiana a vincere un match in un Major o Premier Padel, nel 2023 all’Italy Major. Successivamente è stata campionessa italiana nel 2023 in coppia con Emily Stellato, mentre nel 2026 ha colto una vittoria al FIP Bronze di Londra e varie semifinali Silver, tutte con Ana Dominguez Gracia.