Padel: Giorgia Marchetti e Carolina Orsi centrano la semifinale ai Giochi del Mediterraneo

Giorgia Marchetti e Carolina Orsi si sono qualificati per la semifinale del torneo di doppio femminile di padel ai Giochi del Mediterraneo 2026. Per la coppia tricolore bel successo con il punteggio di 6-1 6-4 nei confronti delle teste di serie numero 6, le francesi Louise Bahurel e Lucile Pothier.

Per le due azzurre un match sempre in controllo, ed è vero che su 11 palle break ne sono state sfruttate quattro, ma è altrettanto vero che sono perfettamente distribuite: tre nel primo set, una nel secondo, con tanta efficacia in più in risposta (41% contro 20% di punti vinti).

Ora per le due italiane il discorso medaglie passa dalle spagnole Patricia Llaguno Zielinski e Lucia Sainz Pelegri, vittoriose con un rotondo 6-0 6-1 nei confronti delle tunisine Nour Allani e Dora Chamli. Si tratta del confronto più complesso finora, anche perché parliamo delle teste di serie numero 2.

Nella giornata di domani ci sarà una scorpacciata di azzurri, perché comincerà in casa Italia anche il torneo di doppio misto in cui sono in gara Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo, che hanno usufruito di un bye al primo turno. Se per loro l’esordio sarà alle 10:00 contro i kosovari Lavdrim Krasniqi e Donika Bashota, per tutte le altre coppie (Carlotta Casali/Giulia Dal Pozzo, Flavio Abbate/Alvaro Montiel Caruso e Marco Cassetta/Simone Iacovino) ci sarà l’ingresso in campo dalle 18:00 in avanti.