Padel, doppia finale per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo

Terminata una giornata di padel che, ai Giochi del Mediterraneo 2026 di scena a Taranto, verrà ricordata soprattutto per una cosa: la sua mostruosa lunghezza. Si chiude tutto, infatti, dopo la mezzanotte, ma la notizia è che di Italia protagonista ce n’è parecchia.

Vanno in finale nel doppio misto, infatti, Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo, che con un bel 6-4 6-1 si liberano della coppia francese composta da Louise Bahurel e Dylan Guichard e si guadagnano in tal modo l’ultimo atto, che vedrà in campo i due azzurri contro i portoghesi Pedro e Sofia Araujo.

L’Italia, invece, non riesce a conquistare la finale per l’oro nel doppio femminile, in quanto Giorgia Marchetti e Carolina Orsi vengono eliminate con il punteggio di 6-3 6-4 dalle spagnole Patricia Llaguno Zielinski e Lucia Sainz Pelegri. In realtà parlare di eliminazione è improprio: esiste la finale per il bronzo contro Sofia Araujo e Ana Caterina Nogueira.

Finisce invece tardissimo, dopo mezzanotte, il derby italiano di semifinale di doppio maschile, in cui i favoriti (per affiatamento) Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso si impongono per 7-6(3) 6-1 su Marco Cassetta e Simone Iacovino. La finale per l’oro di Abbate/Montiel sarà contro gli spagnoli Josè Antonio Diestro e David Gala, quella per il bronzo di Cassetta/Iacovino contro Nuno e Miguel Deus.