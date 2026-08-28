Padel: due argenti e un bronzo per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia porta sì a casa due argenti e un bronzo dal padel ai Giochi del Mediterraneo 2026, in quel di Taranto, ma non riesce a portare a casa il metallo più pregiato, cioè l’oro. Tre le finali, due per il primo posto e una per il terzo, e diversi i sapori di quanto accaduto nel contingente tricolore con il passar della giornata.

Un venerdì aperto dalla finale per il terzo posto del singolare maschile vinta da Marco Cassetta e Simone Iacovino nei confronti dei portoghesi Nuno e Miguel Deus. Una battaglia vera per due set, chiusa però nel terzo per un eloquente 6-3 5-7 6-1 capace di dare ai due tricolori una bella gioia.

In finale del misto, invece, allo stesso Marco Cassetta, in coppia con Giulia Dal Pozzo, non va altrettanto bene: 6-2 3-6 6-3 a favore della coppia portoghese composta da Pedro e Sofia Araujo, in quella che è una vera e propria rivincita più elevata nello stato delle cose.

Infine, la finale del doppio maschile. Quella più attesa, in un certo senso, ma che si chiude amaramente per i colori azzurri. Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso, infatti, vengono sconfitti dagli spagnoli Josè Antonio Diestro e David Gala per 7-6(6) 6-4.