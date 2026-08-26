Padel: azzurri in semifinale nel misto. Sarà derby nel doppio maschile ai Giochi del Mediterraneo

Il padel ai Giochi del Mediterraneo entra sempre più nel vivo. I diversi tornei completano i match valevoli per i quarti di finale e definiscono gli abbinamenti delle semifinali che si disputeranno nella giornata di domani. La lotta per le medaglie diventa incandescente. L’Italia continua il suo percorso positivo qualificando tre coppie, sulle quattro scese in campo, al penultimo atto e, grazie al derby Abbate/Montiel Caruso-Cassetta/Iacovino, acquisisce la certezza di essere in finale.

Nel doppio misto la coppia francese Louise Bahurel-Dylan Guichard liquida il tandem sloveno Simon Javorsek-Tina Lah 6-1 6-4 in un match nel quale i transalpini vincono il doppio dei punti sulla prima di servizio e convertono quattro palle break sulle sei a disposizione.

Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo annichiliscono i kosovari Donika Bashota-Lavdrim Krasniqi con un roboante 6-0 6-0. Il duo azzurro domina in tutti i fondamentali di gioco e chiude la contesa con 48 punti all’attivo e solo otto concessi ai malcapitati avversari. Nel prossimo turno gli italiani affronteranno la quotata coppia francese, testa di serie numero tre.

Nel doppio femminile il duo lusitano Sofia Araujo/Ana Catarina Nogueira, titolare della testa di serie numero uno, elimina Carlotta Casali/Giulia Dal Pozzo 6-3 6-3. Le due lusitane chiudono la contesa vincendo il computo dei punti con un perentorio 65-49, dato che conferma la loro supremazia nel corso del match. Decisamente più netto il successo ottenuto dalle spagnole Nuria Rodriguez/Jimena Velasco Postiguillo sulle francesi Steffi Merah/Charlotte Soubre, liquidate con un 6-1 6-1 inappellabile.

Nel doppio maschile Flavio Abbate/Alvaro Montiel Caruso piegano i francesi Bastien Blanque/Dylan Guichard 6-2 6-4. Il netto dominio della coppia azzurra è testimoniato con efficacia dal 67-49 con cui si conclude il computo dei punti. Marco Cassetta/Simone Iacovino superano gli egiziani Youssef Hossam/Georges Wakim 6-4 6-2 e sfideranno i connazionali per l’accesso alla sfida decisiva.