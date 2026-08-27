Ciclismo
Ordine d’arrivo Vuelta a España 2026, tappa di oggi: tris in volata per Tadej Pogacar
Ordine d’arrivo Vuelta a España 2026, tappa di oggi: tris in volata per Tadej Pogacar
Insaziabile, famelico e ingestibile per qualsiasi altro corridore. Tadej Pogacar offre, ancora una volta, una schiacciante dimostrazione della propria stratosferica forza e trionfa anche nella sesta tappa della Vuelta a España Alcossebre-Castelló di 177,4 chilometri.
Lo sloveno, al terzo successo parziale, mette la squadra al lavoro, accelera a ventiquattro chilometri dalla conclusione, sgretola gli avversari e s’invola verso il traguardo. Questa volta però rinviene su di lui l’eccellente Enric Mas della Movistar Team che alza bandiera bianca solamente in volata.
Il belga Ramses Debruyne della Alpecin Premier-Tech vince la volata del gruppetto degli inseguitori e completa il podio di giornata davanti all’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost, quarto, e al colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team.
L’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team ottiene la sesta piazza davanti allo sloveno Primoz Roglic della Red Bull-BORA-hansgrohe e all’iberico Cristian Rodriguez della XDS Astana Team. La Top 10 si completa con la nona posizione del francese Clement Berthet della Groupama – FDJ United e la decima del danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek.
ORDINE DI ARRIVO SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) 4:12:40
2. Enric Mas (Movistar Team) s.t.
3. Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) +0:46
4. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) s.t.
5. Harold Tejada (XDS Astana Team) s.t.
6. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
7.Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) +1:38
9. Clément Berthet (Groupama – FDJ United) s.t.
10. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) s.t.
11. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
12. Oscar Onley (Netcompany INEOS) s.t.
13. Andreas Kron (Uno-X Mobility) +3:46
14. Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
15. José Manuel Díaz (Lidl – Trek) s.t.
16. Patrick Konrad (Burgos Burpellet BH) s.t.
17. Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) s.t.
18. Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) +3:48
19. Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) s.t.
20. Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) s.t.
21. Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) s.t.
22. Guillaume Martin (Groupama – FDJ United) s.t.
23. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
24. Jarno Widar (Lotto Intermarché) s.t.
25. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
26. Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) +5:32
27. Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH) s.t.
28. Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
29. Léo Bisiaux (Team Jayco AlUla) +5:45
30. Finlay Pickering (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
31. Carlos Canal (Movistar Team) s.t.
32. Lars Craps (Lotto Intermarché) +6:28
33. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) +7:19
34. Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
35. Juan Felipe Rodriguez (EF Education – EasyPost) s.t.
36. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) s.t.
37. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) s.t.
38. Clément Alleno (Burgos Burpellet BH) +8:44
39. Attila Valter (Bahrain – Victorious) s.t.
40. Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
41. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
42. Rudy Molard (Groupama – FDJ United) s.t.
43. Valentin Madouas (Groupama – FDJ United) s.t.
44. Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
45. Jan Hirt (NSN Cycling Team) s.t.
46. Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) s.t.
47. George Bennett (NSN Cycling Team) s.t.
48. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) s.t.
49. Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS) s.t.
50. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) s.t.
51. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) +10:20
52. Pavel Sivakov (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
53. Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
54. Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
55. Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
56. Jack Haig (Netcompany INEOS) s.t.
57. Sergio Samitier (Cofidis) +11:21
58. Lennard Kämna (Lidl – Trek) s.t.
59. Emanuel Buchmann (Cofidis) s.t.
60. Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) s.t.
61. Jacopo Mosca (Lidl – Trek) +13:16
62. Victor Langellotti (XDS Astana Team) s.t.
63. Enzo Paleni (Groupama – FDJ United) s.t.
64. Frederik Wandahl (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
65. Paul Ourselin (Cofidis) s.t.
66. Darren van Bekkum (XDS Astana Team) s.t.
67. Raúl García Pierna (Movistar Team) s.t.
68. Iván Romeo (Movistar Team) s.t.
69. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) s.t.
70. Pau Miquel (Bahrain – Victorious) s.t.
71. Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
72. Jordan Labrosse (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
73. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) s.t.
74. Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) s.t.
75. Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost) s.t.
76. Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
77. Sander De Pestel (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
78. Simon Dalby (Uno-X Mobility) s.t.
79. Pau Martí (NSN Cycling Team) s.t.
80. James Shaw (EF Education – EasyPost) s.t.
81. Nick Schultz (NSN Cycling Team) s.t.
82. Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team) +16:04
83. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) +16:14
84. Gianni Vermeersch (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
85. Michael Gogl (Alpecin – Premier Tech) s.t.
86. Reuben Thompson (Lotto Intermarché) s.t.
87. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) s.t.
88. Jorge Arcas (Movistar Team) s.t.
89. Hugo Houle (Alpecin – Premier Tech) s.t.
90. Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
91. Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
92. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) s.t.
93. Lorenzo Rota (Lotto Intermarché) s.t.
94. Axel Laurance (Netcompany INEOS) +19:32
95. Sylvain Moniquet (Cofidis) s.t.
96. Lucas Hamilton (Netcompany INEOS) s.t.
97. David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
98. Ben Turner (Netcompany INEOS) +19:49
99. Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) +20:39
100. Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
101. Moritz Kretschy (NSN Cycling Team) s.t.
102. Bastien Tronchon (Groupama – FDJ United) s.t.
103. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
104. Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
105. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
106. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) s.t.
107. Magnus Cort (Uno-X Mobility) s.t.
108. Francesco Busatto (Alpecin – Premier Tech) s.t.
109. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
110. João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
111. Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) +24:33
112. Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team) s.t.
113. Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
114. Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla) +26:46
115. Paul Double (Team Jayco AlUla) s.t.
116. Mads Pedersen (Lidl – Trek) s.t.
117. Bryan Coquard (Cofidis) s.t.
118. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
119. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) s.t.
120. Darren Rafferty (EF Education – EasyPost) s.t.
121. Pablo Castrillo (Movistar Team) +28:51
122. Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
123. Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
124. Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
125. Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) s.t.
126. Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH) s.t.
127. Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
128. Louis Rouland (Cofidis) s.t.
129. Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché) s.t.
130. Mathijs Paasschens (Bahrain – Victorious) +30:18
131. David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +30:22
132. Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) s.t.
133. José Luis Faura (Burgos Burpellet BH) s.t.
134. Orluis Aular (Movistar Team) s.t.
135. César Macías (Burgos Burpellet BH) s.t.
136. Alberto Dainese (Soudal Quick-Step) s.t.
137. Rudy Porter (Team Jayco AlUla) s.t.
138. Rémy Rochas (Groupama – FDJ United) s.t.
139. Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) s.t.
140. Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) s.t.
141. Lindsay De Vylder (Alpecin – Premier Tech) s.t.
142. Luca Van Boven (Lotto Intermarché) s.t.
143. Julien Bernard (Lidl – Trek) s.t.
144. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) s.t.
145. Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) s.t.
146. Hamish McKenzie (Team Jayco AlUla) s.t.
147. Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
148. Alastair MacKellar (EF Education – EasyPost) s.t.
149. Kaden Groves (Alpecin – Premier Tech) s.t.
150. Vito Braet (Lotto Intermarché) s.t.
151. Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) s.t.
152. Matevž Govekar (Bahrain – Victorious) s.t.
153. Gal Glivar (Alpecin – Premier Tech) s.t.
154. Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla) s.t.
155. Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) s.t.
156. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) s.t.
157. Olivier Le Gac (Groupama – FDJ United) s.t.
158. Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) s.t.
159. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) s.t.
160. Gianni Moscon (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
161. Alessandro Covi (Team Jayco AlUla) s.t.
162. Timo Roosen (Team Picnic PostNL) s.t.
163. Timo de Jong (Team Picnic PostNL) s.t.
164. Alexis Renard (Cofidis) s.t.
165. Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) s.t.
166. Roman Ermakov (Bahrain – Victorious) s.t.
167. Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL) s.t.
168. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) s.t.
169. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) s.t.
170. Oliver Peace (Team Picnic PostNL) s.t.
171. Floris Van Tricht (NSN Cycling Team) s.t.
172. Sente Sentjens (Alpecin – Premier Tech) s.t.
173. Thibau Nys (Lidl – Trek) s.t.
174. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
175. Mathias Norsgaard (Lidl – Trek) s.t.
176. Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
177. Alessandro Romele (XDS Astana Team) s.t.
178. Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG) s.t.