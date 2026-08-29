Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Aragon 2026: Marc Marquez vince, Bezzecchi sul podio

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Aragon 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Motorland. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra spagnola e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Aragon, rendendosi protagonista di una splendida staccata nel corso del primo giro con cui ha operato il sorpasso ai danni di Marco Bezzecchi. Il fuoriclasse spagnolo si è imposto in sella alla Ducati ufficiale, precedendo il fratello Alex con la Ducati Gresini e Marco Bezzecchi, terzo alla guida della Aprilia ufficiale.

Bezzecchi è riuscito a recuperare un po’ di terreno nei confronti del compagno di scuderia Jorge Martin nella classifica generale, visto che il leader del Mondiale ha chiuso in quinta posizione dietro alla KTM di Pedro Acosta. Sesta piazza per Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini, che nelle battute conclusive ha superato Diogo Moreira (Honda), ottavo Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse.

Soltanto undicesima posizione per Francesco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Aragon 2026, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP ARAGON MOTOGP 2026

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Fermin Aldeguer (Ducati)

7. Diogo Moreira (Honda)

8. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Jack Miller (Yamaha)

11. Francesco Bagnaia (Ducati)

12. Alex Rins (Yamaha)

13. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Brad Binder (KTM)

16. Joan Mir (Honda)

17. Pol Espargarò (KTM)

18. Franco Morbidelli (Ducati)

19. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Rit. Luca Marini (Honda)