GP Aragon
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Aragon 2026: Marquez non ha rivali, Bezzecchi sul podio, Martin perde punti
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 30 agosto, il fine settimana del GP di Aragon, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 23 giri del circuito del MotorLand, valida per la tredicesima tappa stagionale del calendario di MotoGP.
Vittoria dello spagnolo Marc Marquez con la Ducati, davanti al connazionale Pedro Acosta, secondo con la KTM, mentre è terzo Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Ai piedi del podio altri tre iberici: quarto Alex Marquez con la Ducati, quinto Jorge Martin con l’Aprilia, sesto Fermin Aldeguer con la Ducati.
Seguono due italiani: settimo Fabio Di Giannantonio con la Ducati, ottavo Enea Bastianini con la KTM, mentre è nono lo spagnolo Diogo Moreira con la Honda. Completa la top ten il sudafricano Brad Binder, decimo con la KTM.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP ARAGON 2026
1 Marc Marquez (Ducati)
2 Pedro Acosta (KTM) +1.754
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.629
4 Alex Marquez (Ducati) +8.687
5 Jorge Martin (Aprilia) +12.572
6 Fermin Aldeguer (Ducati) +17.687
7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +23.087
8 Enea Bastianini (KTM) +26.010
9 Diogo Moreira (Honda) +26.187
10 Brad Binder (KTM) +26.762
11 Jack Miller (Yamaha) +27.475
12 Joan Mir (Honda) +28.378
13 Alex Rins (Yamaha) +28.655
14 Luca Marini (Honda) +30.049
15 Johann Zarco (Honda) +30.325
16 Pol Espargaro (KTM) +36.057
17 Lorenzo Savadori (Aprilia) +49.871
18 Fabio Quartararo (Yamaha) +51.659