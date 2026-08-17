Olimpiadi Los Angeles 2028: i qualificati dell’Italia. Già 2 pass da ginnastica ritmica e flag football

È partita la lunga rincorsa alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che si terranno dal 14 al 30 luglio, anche se le prime gare inizieranno già dal 10 luglio: ai Giochi saranno protagonisti 11198 atleti (5635 donne e 5563 uomini), che si contenderanno 353 titoli (166 maschili, 161 femminili e 26 misti).

Ai 31 sport presenti nel programma olimpico se ne sono aggiunti altri 5 proposti dal Comitato Organizzatore: negli Stati Uniti saranno protagonisti anche cricket, flag football, baseball/softball, lacrosse e squash. L’Italia ha portato a Parigi 2024 ben 403 atleti, firmando un nuovo record.

Nel nuoto ci saranno ben sei gare in più, visto che si gareggerà sui 50 metri anche a dorso, a farfalla ed a rana. Debutterà il canottaggio beach sprint, con singolo femminile, singolo maschile e doppio misto, mentre nell’arrampicata sportiva boulder e lead assegneranno medaglie separate, proprio come lo speed.

Verrà aggiunta una categoria di peso nella boxe femminile (si combatterà in 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, +80 kg, negli uomini spazio a 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, +90 kg), mentre nella marcia di atletica si gareggerà soltanto nella mezza maratona (21.097 km).

Arriverà la parità nella pallanuoto, che fino a Parigi 2024 vedeva uno sbilanciamento in sfavore delle donne, con dieci formazioni contro le dodici compagini maschili, mentre il calcio vedrà sedici squadre femminili, e non più dodici, che nel torneo maschile, invece, scenderanno da sedici a dodici.

Nel basket 3×3 da otto squadre si passerà a dodici per entrambi i sessi, mentre sul fronte degli eventi misti se ne sono aggiunti ben sei: uno di tiro con l’arco (compound), uno di atletica (4×100), uno di ginnastica artistica (a squadre), uno di canottaggio beach sprint (doppio), uno di tennistavolo (doppio), uno di golf.

A seconda dei diversi criteri di qualificazione di ciascuno sport, i pass ottenuti dai vari Paesi potranno essere individuali, e quindi attribuiti personalmente all’atleta che conquista la cosiddetta carta olimpica, oppure non nominali, e quindi attribuito al Comitato Olimpico Nazionale d’appartenenza.

I QUALIFICATI DELL’ITALIA A LOS ANGELES 2028

FLAG FOOTBALL

10 pass non nominali per la squadra maschile

GINNASTICA RITMICA

1 pass non nominale per il concorso generale individuale femminile