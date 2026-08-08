Oliha-McKenna oggi in tv, Mondiale pesi medi IBF 2026: orario, canale, streaming, incontri precedenti

Il grande giorno di Etinosa Oliha è arrivato, il momento che aspettava da tutta la carriera è alle porte, l’occasione della vita gli si è parata di fronte e servirà la grande impresa per concretizzarla. Oggi, sabato 8 agosto, attorno alle ore 23.00 italiane, il pugile piemontese salirà sul ring della 3Arena di Dublino per affrontare l’irlandese Aaron McKenna nel match che metterà in palio il Mondiale IBF dei pesi medi: un italiano combatterà per conquistare la cintura iridata di una delle categorie più prestigiose della nobile arte, in una delle quattro sigle di riferimento (le altre tre sono WBA, WBC, WBO).

LA DIRETTA LIVE DI OLIHA-MCKENNA INTORNO ALLE 23.00 (MONDIALE IBF PESI MEDI)

Il ribattezzato El Chapo se la dovrà vedere con l’agguerrito padrone di casa, che sarà sostenuto dai 14.000 spettatori presenti nell’impianto della capitale. Si preannuncia un confronto particolarmente aspro e combattuto, dove il nostro portacolori sarà chiamato a sovvertire il pronostico della vigilia: gli allibratori danno McKenna come favorito, ma il 28enne ha tutte le carte in regola per fare la differenza e sognare la grande impresa, ovvero riportare un titolo mondiale in Italia a dieci anni di distanza da Giovanni De Carolis (tra i supermedi) e ad addirittura 37 anni dall’ultima gioia tricolore tra i medi.

Etinosa Oliha dovrà fare la differenza con la potenza e la precisione dei suoi colpi, cercando di trovare la breccia nella rinomata difesa di Aaron McKenna, pugile molto tecnico e di una scuola rinomata, capace di chiudersi e di pungere appena ne ha l’occasione. Servirà una superiorità acclarata per meritarsi la corona, perché un eventuale verdetto ai punti potrebbe risultare casalingo. Entrambi i duellanti sono imbattuti: 22-0 (10 prima del limite) per Oliha, che non combatte dal 12 settembre 2025 (successo contro Ivan Njegac); 20-0 (10 per KO) per il ribattezzato Silenter, il cui ultimo incontro risale al 26 aprile 2025 (affermazione contro Liam Smith).

La riunione inizierà alle ore 20.00, sono previsti quattro incontri e poi toccherà al main-event, attorno alle ore 23.00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Oliha-McKenna, incontro valido per il Mondiale IBF dei pesi medi. L’intera riunione sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO OLIHA-MCKENNA, MONDIALE IBF PESI MEDI OGGI

Sabato 8 agosto

Ore 23.00 circa Mondiale IBF pesi medi: Etinosa Oliha vs Aaron McKenna – Diretta tv su Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 20.00, si disputeranno i seguenti incontri, nell’ordine:

Louis Greene (Gran Bretagna) vs Daniel Buciuc (Romania), pesi medi (6 round)

Sam Hickey (Gran Bretagna) vs Brad Axe (Gran Bretagna), pesi medi (8 round)

Joe Ward (Irlanda) vs Artjom Kasparian (Gran Bretagna), pesi massimi leggeri (10 round)

Callum Walsh (Irlanda) vs Tyler Denny (Gran Bretagna), pesi medi (10 round)

Al termine, attorno alle ore 23.00, toccherà a Oliha.

PROGRAMMA OLIHA-MCKENNA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.