Nuoto pinnato, Italia scatenata nel day-1 ai Giochi del Mediterraneo: ori per Magoga e Pavoni

Concluso il programma del nuoto, è il momento del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo 2026. Nel nuovo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, che nei giorni scorsi ha ospitato le competizioni in vasca nella sua configurazione olimpica, si è conclusa la prima giornata di finali della disciplina.

Nei 50 metri apnea donne, Giulia Bruni chiude al quinto posto in 16″90, mentre Nicole Lunghi è sesta in 17″16. La gara è stata vinta dalla greca Ifigenia Teliousi in 16″60, davanti all’egiziana Mariam Mohames Hel Hegab (16″61) e alla francese Lola Guille (16″80).

Nell’atto conclusivo dei 50 metri pinne biposto donne, Viola Magoga conquista la medaglia d’oro in 21″91, precedendo l’egiziana Salma Rebeea Marz Raslan (22″17) e la greca Ioanna Tsalouchou (22″70). Quarta, a soli tre centesimi dal podio, Celeste Simioni in 22″73.

Nei 100 metri superficie uomini, Fabio Biancalana conclude ai piedi del podio in 36″40. Il successo va all’egiziano Tarek Hassan Elsa Hassan in 34″44, davanti al greco Angelos Korompylis (35″31) e al croato Filip Strikinac (35″82).

Nei 100 metri pinne biposto uomini arriva il secondo oro di giornata per l’Italia, firmato da Filippo Pavoni, che si impone in 42″06 davanti al turco Emre Gurdenli (42″71) e all’egiziano Ahmed Hesham Safw Radwan (42″84). Per Pavoni arriva anche il record della manifestazione.

Nei 200 metri superficie donne, Anna Leonardi conquista l’argento in 1’31″57, preceduta di appena 15 centesimi dalla greca Ifigeneia Teliousi (1’31″42), autrice del nuovo record della manifestazione. Il bronzo va alla francese Anais Verger (1’32″46). Quinta piazza per Consuelo Dametto, che chiude in 1’33″86.

Nei 200 metri pinne biposto donne, Elettra Calanca è d’argento in 1’48″19. La francese Camille Julien vince la prova in 1’45″63, mentre l’altra transalpina Albane Deage conquista il bronzo in 1’48″21.

Nei 400 metri superficie uomini, Lorenzo Caronno conquista l’argento in 3’04″14, nella gara vinta dall’egiziano Mohab Ehab Hel Nasreldin in 3’01″17. Terzo il francese Antonin Lebeau (3’05″20). Settima posizione per Christian Degli Esposti, che termina in 3’11″10.

Nei 400 metri pinne biposto uomini arriva il bronzo ex aequo di Paolo De Pasquale e Valter Prampolini, entrambi in 3’35″70. Il successo va al turco Kaan Efe Kaya (3’30″20), davanti al francese Kevin Lasserre (3’33″68) e ai due azzurri.

Nell’ultima finale del day-1, la 4×100 mista superficie, arriva infine il bronzo del quartetto italiano composto da Fabio Biancalana, Anna Raffaetà, Leonardo Spelta e Giulia Bruni, capace di chiudere in 2’34″14. L’oro va alla Grecia in 2’31″86, mentre la Francia conquista l’argento in 2’33″46. Per l’Italia, dunque, una prima giornata di finali ricca di soddisfazioni: due ori, tre argenti e tre bronzi.