Nuoto pinnato, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Marco Orsi e gli azzurri con ambizioni

Sono ventotto gli atleti chiamati a scrivere una nuova pagina della storia sportiva italiana: il nuoto pinnato farà infatti il proprio esordio nel programma dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. La spedizione azzurra sarà equamente divisa tra uomini e donne, con quattordici atleti per ciascuna categoria, e riunirà esperienza internazionale, talento emergente e profili già affermati ai massimi livelli della disciplina.

A comporre la squadra saranno Daniela Amidei, Silvia Belli, Fabio Biancalana, Jacopo Bianchi, Giulia Bruni, Elettra Calanca, Lorenzo Caronno, Consuelo Dametto, Paolo De Pasquale, Christian Degli Esposti, Giorgia Destefani, Laura Franchin, Matteo Gadignani, Matteo Guerrini, Anna Leonardi, Nicole Lunghi, Viola Magoga, Filippo Naldi, Marco Orsi, Filippo Pavoni, Antonio Pignata, Fiamma Pontello, Riccardo Porciani, Valter Prampolini, Anna Raffaetà, Silvia Sevignani, Celeste Simioni e Leonardo Spelta.

Le gare di nuoto pinnato si disputeranno il 26 e 27 agosto e metteranno alla prova gli azzurri nelle diverse specialità previste dal programma, dalla Surface alla BiFins, fino all’Apnea. Un appuntamento destinato dunque ad avere un valore che va oltre il risultato sportivo: per il movimento del nuoto pinnato italiano sarà il primo confronto all’interno di una manifestazione multidisciplinare di tale prestigio.

Tra i convocati spiccano alcuni dei nomi più rappresentativi del panorama nazionale e internazionale. Marco Orsi porta in squadra un patrimonio di esperienza costruito in una lunga e prestigiosa carriera nel nuoto tradizionale, culminata anche con titoli e primati europei in vasca corta. Nel nuoto pinnato, dove gareggerà nella specialità BiFins, il velocista azzurro rappresenta uno dei profili di maggiore richiamo dell’intera spedizione.

Nelle prove di Surface, soprattutto sulle distanze medie e lunghe, Lorenzo Caronno è invece uno dei punti di riferimento della squadra. Atleta esperto del circuito internazionale, arriva all’appuntamento di Taranto con un bagaglio agonistico che lo colloca tra i principali candidati a recitare un ruolo da protagonista.

Grande attenzione anche per Giulia Bruni, tra le interpreti più competitive del settore femminile e tesserata per la Sogese Record Team Bologna. La sua presenza aggiunge qualità e ambizione a una squadra che punta a valorizzare al massimo l’esordio della disciplina ai Giochi del Mediterraneo.

Nel gruppo azzurro figura inoltre Silvia Belli, specialista delle prove veloci e delle BiFins, disciplina nella quale ha raggiunto un livello di assoluto rilievo. Sul fronte maschile, Fabio Biancalana rappresenta un altro elemento di esperienza e solidità nelle gare di velocità in Surface, confermandosi tra i pilastri della formazione italiana.