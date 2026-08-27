Nuoto pinnato, 14 azzurri approdano in finale nell’ultima sessione di batterie ai Giochi del Mediterraneo

Ultima sessione di batterie per il nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo 2026: dei 16 azzurri impegnati questa mattina, ben 14 staccano il pass per l’ultimo atto del pomeriggio nelle 8 specialità previste, alle quali si aggiungerà la finale diretta della staffetta 4×50 metri bipinne mista.

Nei 50 metri apnea maschili, dove il migliore è il turco Derin Atman in 14″64, passa all’ultimo atto Fabio Biancalana, che fa registrare il settimo crono assoluto in 15″21, mentre viene eliminato Filippo Naldi, che si classifica undicesimo con il tempo di 15″64.

Nei 50 metri bipinne maschili il greco Ioannis Ioakeimidis stabilisce il record della manifestazione in 19″02, ma alle sue spalle c’è Marco Orsi, secondo assoluto in 19″06, inoltre va in finale anche l’altro azzurro al via, Filippo Pavoni, col quarto tempo complessivo in 19″33.

Nei 100 metri superficie femminili il miglior tempo assoluto è dell’azzurra Giulia Bruni, che si impone nella prima batteria in 40″91, nuovo record dei Giochi del Mediterraneo, mentre si qualifica con l’ottavo ed ultimo crono utile Anna Raffaetà, in 41″97.

Nei 100 metri bipinne femminili il primo crono delle batterie è dell’italiana Viola Magoga, che vince la prima serie in 49″70, ma passa all’atto conclusivo del pomeriggio anche l’altra azzurra al via, Giorgia Destefani, con il settimo tempo complessivo in 50″46.

Nei 200 metri superficie maschili il miglior tempo assoluto lo fa registrare il turco Ege Sukur, primo in 1’25″77, ma va in finale con il quinto crono complessivo Lorenzo Caronno in 1’26″08, mentre viene squalificato l’altro italiano Christian Degli Esposti.

Nei 200 metri bipinne maschili domina il turco Kaan Efe Kaya, che chiude in 1’38″24, mentre passano in finale entrambi gli azzurri impegnati, ovvero Valter Prampolini, quarto assoluto in 1’40″71, e Riccardo Porciani, settimo complessivo in 1’42″38.

Nei 400 metri superficie femminili il miglior riscontro assoluto è dell’egiziana Nada Magdy Abomo Hagrass con il crono di 3’24″86, ma avanzano all’ultimo atto del pomeriggio sia Anna Leonardi, terza con il tempo di 3’25″98, sia Consuelo Dametto, quinta in 3’29″07.

Nei 400 metri bipinne femminili il primo tempo assoluto è della turca Derin Celikkanat in 3’56″15, ma saranno protagoniste nell’ultimo atto le azzurre Laura Franchin, con il secondo crono assoluto in 3’57″93, ed Elettra Calanca, sesta in 3’59″66.