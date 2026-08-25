Nuoto, messe di 6 ori per l’Italia in chiusura dei Giochi del Mediterraneo! Razzetti uomo dei Campionati

Calato il sipario sulla quarta e ultima giornata di finali del nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Nel nuovissimo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala si sono disputate le gare che hanno assegnato altri titoli della competizione nel day 4.

Un’Italia in grande stile saluta il pubblico pugliese, chiudendo l’ultima giornata con un autentico punto esclamativo. Il valzer dei successi azzurri prende il via dalla finale dei 200 misti femminili, dove Sara Franceschi conquista il titolo in 2’11”22, precedendo la connazionale Chiara Della Corte, argento in 2’11”63. Il bronzo va alla greca Nikoletta Pavlopoulou, terza in 2’12”69.

Nella stessa specialità, al maschile, Simone Spediacci sorprende tutti e si prende l’oro in 1’57”70, firmando il record della competizione e il secondo miglior crono all-time italiano. A completare il podio sono il turco Berke Saka, argento in 1’58”66, e Jacopo Barbotti, bronzo in 1’59”28.

Nei 50 stile libero femminili arrivano altre due medaglie azzurre: Elena Capretta conquista l’argento in 25”02, mentre Agata Maria Ambler si prende il bronzo in 25”12. Davanti a loro la cipriota Kalia Antoniou, vincitrice in 24”92. Nei 50 stile libero maschili arriva un’altra doppietta italiana, con Giovanni Guatti d’oro in 21”96 davanti a Lorenzo Ballarati, argento in 22”00. Il bronzo va al croato Luka Cvetko, terzo in 22”16.

Il trionfo tricolore prosegue nei 200 farfalla. Paola Borrelli si mette al collo la medaglia d’oro in 2’08”47, precedendo la greca Georgia Damasioti, argento in 2’09”73, e la spagnola Paula Gonzalez Miralles, bronzo in 2’11”10. Quarta l’altra azzurra Sofia Sartori, che chiude in 2’12”32. Nella prova maschile, Alberto Razzetti fa la differenza nell’ultima vasca e si prende il successo con il nuovo record della manifestazione: 1’55”29. Alle sue spalle Andrea Camozzi in 1’57”29 e il turco Polat Uzer Turnali in 1’57”24. Per il ligure, evento da incorniciare con gli ori nei 100, 200 delfino e 400 misti.

Nei 100 dorso femminili, Federica Toma e Martina Biasoli conquistano rispettivamente l’argento e il bronzo, con i tempi di 1’00”74 e 1’01”12. La vittoria va alla portoghese Camila Rodrigues Rebelo, prima in 1’00”37. Nella finale maschile della stessa specialità, il greco Apostolos Christou fa valere il proprio status di campione europeo in carica e si prende il successo in 52”34, nuovo record della competizione. Alle sue spalle Francesco Lazzari, argento in 54”28, e l’altro ellenico Evangelos Makrygiannis, bronzo in 54”54. Quarto Daniele Del Signore in 54”62.

La chiusura è in bellezza per la compagine tricolore, con il sigillo di Matteo Diodato nei 1500 stile libero maschili. L’azzurro conquista l’oro in 15’06”27, precedendo lo spagnolo Cristobal Vargas Trujillo, argento in 15’07”37, e l’italiano Ivan Giovannoni, bronzo in 15’08”01.

L’Italnuoto mette così a referto, nella giornata odierna, 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, per un totale di 16 podi. Il bilancio complessivo della rassegna parla invece di 19 ori, 22 argenti e 10 bronzi, per un bottino complessivo di 51 medaglie.