Nuoto, Borrelli e Spediacci convincenti nelle batterie del day-4 ai Giochi del Mediterraneo. Razzetti controlla

Calato il sipario sulla quarta e ultima giornata di batterie del nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Nel nuovissimo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala si sono disputate le heat che hanno definito gli accessi alle finali della sessione serale, in programma a partire dalle 18:00.

Nei 200 misti uomini, Simone Spediacci ha fatto segnare il miglior tempo delle batterie in 2’00″48. In finale ci sarà anche Jacopo Barbotti, quarto con il crono di 2’01″74. Gli azzurri dovranno guardarsi dalla coppia turca formata da Berke Saka (2’01″36) ed Emre Onus (2’01″67).

Nei 50 stile libero donne, Elena Capretta (25″12) e Agata Maria Ambler (25″23) marcano stretto la cipriota Kalia Antoniou (25″12): nella finale lo spettacolo non mancherà.

Uno-due italiano nelle batterie dei 50 stile libero uomini, con Lorenzo Ballarati e Giovanni Guatti autori dei migliori due crono, rispettivamente in 22″02 e 22″16. La storia si è ripetuta nelle heat dei 200 farfalla femminili, dove Paola Borrelli ha fatto la differenza, toccando la piastra in 2’10″25. Alle sue spalle Sofia Sartori, seconda in 2’13″06.

Nella medesima specialità, al maschile, Alberto Razzetti ha gareggiato con il freno a mano tirato, centrando comunque la qualificazione alla finale con il quarto tempo, 1’59″44. A svettare nell’overall è stato Andrea Camozzi, autore di un 1’57″12.

Nei 100 dorso donne, Martina Biasioli e Federica Toma hanno conquistato l’accesso alla finale con il secondo (1’01″81) e il quarto tempo (1’02″31). Davanti a tutte la portoghese Camila Rodrigues Rebelo, prima in 1’01″45. Tra gli uomini, invece, il miglior crono è stato quello di Francesco Lazzari, autore di un 55″34, mentre Daniele Del Signore ha chiuso al terzo posto in 55″48.