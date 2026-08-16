Novak Djokovic rivela dopo il ko a Cincinnati: “Soffro da molti anni di un problema di salute”

Novak Djokovic saluta Cincinnati con una sconfitta che lascia più di un interrogativo sulle sue condizioni fisiche. All’esordio nel Masters 1000 dell’Ohio, il serbo si è arreso all’argentino Thiago Agustin Tirante dopo aver dominato il primo set con il punteggio di 6-2. Da quel momento, però, il rendimento di Djokovic è calato vistosamente e la partita si è trasformata in una battaglia soprattutto contro le difficoltà del proprio corpo.

Al termine dell’incontro, Nole ha spiegato a Sportklub che il caldo e l’umidità non rappresentavano l’unico problema. “Le difficoltà non sono rappresentate dalle condizioni climatiche. Soffro, da molti anni ormai, di un problema di salute. Mi causa molti problemi, soprattutto quando fa molto caldo e c’è tanta umidità“, ha raccontato il campione serbo.

Djokovic era consapevole che le condizioni ambientali avrebbero potuto complicare il suo esordio, ma secondo quanto spiegato dallo stesso giocatore la situazione è stata aggravata anche dalla componente emotiva. “Sapevo che queste condizioni mi avrebbero penalizzato, ma ci sono anche altri fattori: il nervosismo e tutto ciò che comporta una partita come questa. Tutto questo peggiora la situazione, ed è quello che è successo“.

Le difficoltà sono diventate evidenti con il trascorrere del match. Il campione nativo di Belgrado ha accusato una sensazione di nausea, tanto da arrivare a controllare anche i propri parametri vitali, mentre sono comparsi ulteriori fastidi nella zona bassa della schiena. Dal terzo set, il 39enne è sembrato impegnato in una sfida personale contro i propri limiti fisici, mentre dall’altra parte della rete Tirante ha continuato a lottare per completare la rimonta.

Il serbo non ha nascosto quanto sia stato complicato affrontare una partita di questo tipo: “Non è stato un incontro piacevole per me, non è il primo e non sarà l’ultimo“. L’argentino ha infine conquistato il successo, nonostante abbia sfruttato soltanto 2 delle 15 palle break avute a disposizione.

Per Djokovic si tratta di un ritorno amaro a Cincinnati, torneo nel quale non giocava dal 2023, quando aveva raggiunto una finale memorabile contro Carlos Alcaraz. Ora resta da capire se il campione serbo avrà la possibilità di tornare a competere in Ohio in futuro. Lo stesso Novak ha lasciato aperto più di un dubbio: “Tornerò? Spero di potercela fare, ma purtroppo al momento sembra più probabile che non ci riuscirò. Vedremo cosa ci riserverà il futuro“.