NON SBAGLIA MAI! Simona Quadarella implacabile: tris d’oro agli Europei, gran rimonta nei 400 sl!

La regina degli Europei di nuoto a Parigi è italiana e si chiama Simona Quadarella. La romana scrive un’altra pagina della storia, piazzando la terza tripletta in una rassegna continentale (dopo Glasgow nel 2018 e Budapest nel 2021) e conquistando l’undicesimo oro della carriera. Dopo i trionfi negli 800 e 1500 stile libero, oggi arriva forse quello più difficile, nei 400 stile libero, battendo ancora la tedesca Isabel Gose e con anche un tempo eccezionale, visto che il 4’01”34 è il nuovo record dei Campionati.

Sono numeri semplicemente impressionanti quella di Quadarella, che entra ancora di più nell’élite del nuoto europeo. La romana con questo undicesimo oro sale al terzo posto delle plurivincitrici di tutti tempi a livello continentale, dietro solo a Sarah Sjöström (16) e Katinka Hosszú (13).

La tedesca è partita forte come suo solito, ma Quadarella le è sempre rimasta attaccata vasca dopo vasca. Il momento decisivo è arrivato negli ultimi cento metri, quando Simona ha cambiato completamente passo. All’ultima virata poi il capolavoro definitivo, con la romana che ha saluto definitivamente l’avversaria, involandosi verso il terzo oro di un fantastico Europeo.

Gose ha concluso con il crono di 4’02”41, completamente schiantata nell’ultima vasca, dove non è mai riuscita a rispondere all’azzurra. Alle sue spalle ha concluso la connazionale Maya Werner, che si è così messa al collo la medaglia di bronzo (4’03”73). Quarto posto per la portoghese Francisca Soares Martins (4’06”93) davanti alla russa Kseniia Misharina (4’07”76) e alla ceca Barbora Seemanova (4’08”16).

Questo è il sesto oro dell’Italia nel nuoto a Parigi e così la squadra azzurra ricuce il distacco dalla Gran Bretagna, che ora è lontana solo un oro prima delle ultime gare. Nel medagliere generale considerando tutti gli sport acquatici di questa rassegna continentale, invece, si tratta del tredicesimo titolo per l’Italia che torna in vetta a questo speciale medagliere.