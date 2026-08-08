Atletica
Nicolò Vidal sul podio ai Mondiali U20: “Ritmo iniziale prefissato, poi ho sfruttato il treno. Sapevo di valere il tempo”
Nicolò Vidal ha conquistato la medaglia di bronzo nei 5000 metri di marcia, disputati in occasione della penultima giornata dei Mondiali U20. Il 18enne brianzolo è stato bravo a iniziare la gara con un ritmo accorto e poi ha alzato l’intensità della propria azione nella seconda parte di gara, riuscendo a risalire il gruppo e a tagliare il traguardo in quarta posizione. Pochi minuti dopo la conclusione della prova, il giapponese Naoto Roppongi è stato penalizzato di trenta secondi e così l’azzurro si è meritato il terzo gradino del podio.
Il vincitore degli EYOF 2025 ha siglato il nuovo record italiano under 20 con il crono di 18:56.197 ed è diventato il primo juniores del Bel Paese a scendere sotto i diciannove minuti, ritoccando di tredici secondo il precedente primato nazionale di categoria detenuto da Giuseppe Disabato. La gara è stata vinta dall’australiano Isaac Beacroft, capace di imporsi con il superlativo tempo di con 18:40.37, nuovo record del mondo under 20
Il nostro portacolori ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È stata veramente un’emozione unica, onestamente mi mancano anche un po’ le parole, però sapevo di valere questo tempo. Sono partito con un ritmo da 3:50 al chilometro come prefissato con il mio allenatore, poi ho sfruttato un po’ il treno che s’è formato. Mi ha aiutato molto la consapevolezza di quanto potessi fare e il fatto di aver sempre creduto in me stesso”.