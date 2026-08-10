La filosofia Nicolò Martinenghi: “Tante difficoltà, ma conta quello che hai qui”

Inizia con un’ottima prova l’Europeo di nuoto 2026 per Nicolò Martinenghi. L’azzurro, impegnato nella settima batteria dei 100 rana, ha subito mostrato una condizione ideale, toccando la piastra in prima posizione con il tempo di 59″11. Prestazione di livello per il campione olimpico in carica che, soprattutto nella vasca di ritorno, ha alzato sensibilmente in ritmo prendendosi la vetta e vincendo il primo confronto con gli avversari.

L’italiano sarà impegnato nel pomeriggio parigino per conquistare l’accesso alla finale continentale. Ci sarà anche Simone Cerasuolo, secondo nell’ultima batteria con lo stesso crono del connazionale (59″11). Miglior tempo complessivo delle batterie quello di 59″08 fatto segnare dall’inglese Adam Ramsay-Peaty, uno dei favoriti per la medaglia d’oro.

Martinenghi, ai microfoni di Rai Sport, ha così commentato la sua prestazione, soffermandosi sulla condizione con la quale si approccia a questo Europeo: “È stata una bella gara, difficile entrare in acqua subito in questo modo. La concorrenza è tanta, veniamo tutti da momenti un po’ difficili. Non conta la strada che fai per arrivare, conta sempre quello che hai quando sei qui. Sono molto contento, ho fatto una bella gara come provato. Vado avanti per la mia strada e continuo così”.