Nicolò Martinenghi fuoriclasse sottovalutato: il palmares di un campione di tutto

Nel nuoto italiano esistono campioni che hanno conquistato medaglie, stabilito primati e costruito carriere straordinarie. E poi c’è Nicolò Martinenghi, la cui parabola sportiva sembra appartenere a una categoria ancora diversa: quella degli atleti capaci non soltanto di vincere, ma di completare il proprio percorso fino in fondo, mettendo la propria firma su ogni grande traguardo disponibile.

Il ranista varesino rappresenta uno dei casi più significativi di eccellenza sportiva contemporanea. Il suo palmarès racconta un’impresa che, nel nuoto, ha un valore particolare: Martinenghi è riuscito a imporsi nelle principali competizioni internazionali, sia individualmente sia in staffetta, fino a completare quello che può essere definito un vero e proprio “Grande Slam” della disciplina. Un risultato che lo colloca di diritto tra i più importanti nuotatori italiani di sempre, anche se la sua dimensione agonistica non ha ancora ricevuto, almeno sul piano della popolarità, il riconoscimento che meriterebbe.

La caratteristica che più di ogni altra distingue Tete, però, non è soltanto la quantità dei successi. È la capacità di trasformarsi nei momenti decisivi. Non ha costruito la propria leggenda esclusivamente attraverso una successione di record o prestazioni dominate dall’inizio alla fine. La sua specialità è un’altra: arrivare alla gara che conta e riuscire, sotto pressione, a trovare quella frazione di secondo, quella reazione, quella lucidità che separano un grande atleta da un campione.

È per questo che i Giochi Olimpici di Parigi 2024 rappresentano il punto più alto della sua carriera. La finale dei 100 metri rana è stata una gara di straordinaria tensione, giocata sul filo dell’equilibrio contro avversari del calibro di Adam Peaty e Qin Haiyang. Martinenghi ha saputo costruire la propria vittoria metro dopo metro, senza lasciarsi condizionare dalla pressione e piazzando nel finale l’accelerazione decisiva. L’oro olimpico ha così completato una traiettoria già ricca di successi e ha trasformato il suo nome in una certezza della storia del nuoto italiano.

Eppure, fuori dall’ambiente sportivo, la percezione della sua grandezza appare ancora parzialmente ridimensionata. Una delle ragioni è la straordinaria concorrenza interna del nuoto italiano contemporaneo. Martinenghi ha condiviso la propria epoca con campioni come Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon, protagonisti di specialità particolarmente spettacolari e, in alcuni casi, associati a imprese cronometriche capaci di conquistare immediatamente le prime pagine. In questo contesto, anche un palmarès eccezionale rischia di passare in secondo piano.

C’è poi un secondo elemento, forse ancora più curioso: Martinenghi non ha mai avuto bisogno di costruire un personaggio per affermarsi. È un atleta concreto, ironico, lontano dagli eccessi e dalle pose da protagonista assoluto. Preferisce lasciare che siano le prestazioni a parlare. Dietro questa apparente normalità, tuttavia, si nasconde una competitività feroce, alimentata dal lavoro quotidiano e dalla collaborazione con il suo tecnico Marco Pedoja.

È proprio questo contrasto a renderlo un campione così particolare. Il sorriso, l’ironia e la naturalezza con cui affronta la dimensione pubblica non raccontano la durezza del percorso necessario per arrivare a dominare una specialità complessa come la rana. Conquistare titoli europei, mondiali e olimpici significa possedere una combinazione rarissima di tecnica, resistenza alla pressione, continuità e forza mentale.

PALMARÈS COMPLETO DI NICOLÒ MARTINENGHI

OLIMPIADI — 3 MEDAGLIE

Oro — Parigi 2024 — 100 rana

Bronzo — Tokyo 2020 — 100 rana

Bronzo — Tokyo 2020 — 4×100 misti

MONDIALI — 8 MEDAGLIE

2022, Budapest

Oro — 100 rana

Oro — 4×100 misti

Argento — 50 rana

2023, Fukuoka

Argento — 100 rana

2024, Doha

Argento — 50 rana

Argento — 100 rana

Bronzo — 4×100 misti

2025, Singapore

Argento — 100 rana

MONDIALI IN VASCA CORTA — 10 MEDAGLIE

2021, Abu Dhabi

Oro — 4×100 misti

Argento — 50 rana

Argento — 100 rana

Bronzo — 4×50 misti

Bronzo — 4×50 misti mixed

2022, Melbourne

Oro — 4×50 misti

Argento — 50 rana

Argento — 100 rana

Argento — 4×50 misti mixed

Bronzo — 4×100 misti

EUROPEI — 8 MEDAGLIE

2021, Budapest

Bronzo — 50 rana

Bronzo — 4×100 misti

Bronzo — 4×100 misti mixed

2022, Roma

Oro — 50 rana

Oro — 100 rana

Oro — 4×100 misti

Argento — 4×100 misti mixed

2025, Lublino

Bronzo — 50 rana

EUROPEI IN VASCA CORTA — 9 MEDAGLIE

2017, Copenaghen

Argento — 4×50 misti

2021, Kazan

Oro — 100 rana

Oro — 4×50 misti

Argento — 4×50 misti mixed

Bronzo — 50 rana

2023, Otopeni

Oro — 50 rana

Oro — 4×50 misti

Oro — 4×50 misti mixed

Argento — 100 rana