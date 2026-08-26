Nascar
NASCAR, Richmond, Watkins Glen e Loudon tornano nella Chase 2027
Tante novità nel calendario 2027 della NASCAR Cup Series, nuovamente previsto su trentasei competizioni di cui dieci valide per la Chase che eleggerà il campione. La stagione si articolerà da febbraio a novembre, Homestead-Miami è stata confermata come l’epilogo della più importante serie automobilistica americana.
Il Daytona International Speedway aprirà le danze come da tradizione. Il tracciato che sorge nello Stato della Florida torna ad ospitare anche il ‘Clash’, gara non valida per il campionato che si svolgerà una settimana prima rispetto alla ‘The Great American Race’.
La Chase, le dieci corse che assegneranno il titolo per tutte le categorie nazionali, riavrà almeno un road course dopo l’abbandono del ‘Charlotte ROVAL’ a favore di una seconda prova nell’ovale di Concord oltre alla tradizionale Coca-Cola 600 prevista a maggio nel weekend del Memorial Day.
Watkins Glen torna quindi a fine stagione al posto di Darlington che rimpiazza Daytona come atto conclusivo della regular season. Rientra anche Loudon in sostituzione di Bristol, il ‘Colosseo’ avrà la propria seconda sfida a metà agosto come accadeva in passato.
Out dalla Chase il World Wide Technology Raceway a favore di Richmond. Confermate tutte le altre prove: Las Vegas, Charlotte, Phoenix, Martinsville, Talladega e Kansas oltre alla già citata Homestead-Miami che resta sede della finale.
L’Iowa Speedway avrà l’onore di ospitare una prova della NASCAR Cup Series nel weekend del 4 luglio, posto occupato nel 2026 dal Chicagoland Speedway. Il catino che sorge nello Stato dell’Illinois, confermato a discapito della sfida in città, ospiterà le stock car domenica 27 giugno.
Resta l’appuntamento presso il Circuit of The Americas, la storica pista di Sonoma oltre alla gara nella Base Navale di San Diego. La pista non permanente creata lo scorso anno potrebbe essere scartata nel 2028 a favore di una nuovo circuito all’interno di una seconda area militare.
La competizione di San Diego concluderà la terza edizione del ‘NASCAR In-Season Challenge’. Il torneo che assegna 1 milione di dollari al vincitore prenderà in considerazione anche le tappe di Iowa, Sonoma, Atlanta e Indianapolis (Brikyard 400).
Nuovo cambio tra Dover e North Wilkesboro Speedway. La ‘Monster Mile’ torna nel campionato come gara valida ai fini del campionato, mentre lo storico impianto che sorge in North Carolina accoglierà nuovamente l’All-Star Race.
Come accaduto per la stagione in corso non sono previste delle competizioni all’esterno degli Stati Uniti d’America. La NASCAR disputerà un solo evento nel 2027 all’esterno degli USA tornando al Canadian Tire Motorsport Park con la Truck Series.
Due pause sono indette nel calendario 2027 come accaduto negli ultimi anni: la prima a Pasqua e la seconda dopo la conclusione del NASCAR In-Season Challenge ad agosto prima della night race di Bristol.
CALENDARIO NASCAR CUP SERIES 2027
* Clash – Daytona – 13 settembre
** All-Star Race – North Wilkesboro -23 maggio
Daytona 500 – 21 febbraio
Atlanta – 28 febbraio
Circuit of The Americas (COTA) – 7 marzo
Phoenix Raceway – 14 marzo
Las Vegas – 21 marzo
Darlington – 4 aprile
Bristol – 11 aprile
Martinsville – 18 aprile
Talladega – 25 aprile
Texas Motor Speedway – 2 maggio
Kansas Speedway – 9 maggio
Dover – 16 maggio
Charlotte (Coca-Cola 600) – 30 maggio
Nashville – 6 giugno
Pocono – 13 giugno
Michigan – 20 giugno
Chicagoland Speedway – 27 giugno
Iowa – 4 luglio (NASCAR In-Season Challenge)
Sonoma – 11 luglio (NASCAR In-Season Challenge)
Atlanta – 18 luglio (NASCAR In-Season Challenge)
Indianapolis – Brikyard 400 – 25 luglio (NASCAR In-Season Challenge)
San Diego – Naval Base Coronado – 1 agosto (NASCAR In-Season Challenge)
Bristol – 14 agosto
WWT Raceway Gateway – 22 agosto
Daytona 400 – 28 agosto
Darlington (Southern 500) – 5 settembre – finale regular season
CHASE 2027
Richmond – 11 settembre
Watkins Glen International – 19 settembre
Loudon – 26 settembre
Kansas – 3 ottobre
Las Vegas – 10 ottobre
Charlotte – 17 ottobre
Phoenix – 24 ottobre
Talladega – 31 ottobre
Martinsville – 7 novembre
Homestead-Miami Speedway – 14 novembre