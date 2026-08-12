Nascar
NASCAR, Richmond torna protagonista. Dillon ci riprova?
Dopo l’Iowa Speedway la NASCAR Cup Series si sposta al Richmond Raceway per un nuovo importantissimo passaggio della regular season prima delle ultime due prove di Loudon e di Daytona.
La lotta è più che mai aperta per gli ultimi posti rimasti in vista della Chase che scatterà tra meno di un mese a Darlington con la sempre estenuante e complicata Southern 500.
Richmond torna ad accogliere quest’anno una singola prova valida per la NASCAR Cup Series. Austin Dillon sarà l’osservato speciale, vincitore nelle ultime due stagioni con la riconoscibile Chevrolet Camaro #3 schierata dal Richard Childress Racing.
L’americano condivide un posto nell’albo d’oro di questa specifica competizione con Denny Hamlin (2009, 2010, 2016), Brad Keselowski (2014, 2020), Kyle Larson (2017), Chris Buescher (2023), quattrocento lunghi giri in notturna in cui obiettivamente tutto può succedere.
CLASSIFICA REGULAR SEASON (TRE GARE ALLA FINE)
1) #11-Denny Hamlin, 923 (matematicamente nella Chase)
2) #54-Ty Gibbs, 820 (Chase)
3) #12-Ryan Blaney, 813 (Chase)
4) #45-Tyler Reddick, 803 (Chase)
5) #19-Chase Briscoe, 663
6) #20-Christopher Bell, 659
7) #9-Chase Elliott, 657
8) #77-Carson Hocevar, 644
9) #17-Chris Buescher, 637
10) #5-Kyle Larson, 629
11) #24-William Byron, 600
12) #7-Daniel Suarez, 597
13) #22-Joey Logano, 586
14) #23-Bubba Wallace, 565
15) #97-Shane Van Gisbergen, 544
16) #2-Austin Cindric, 526
Attualmente out dalla Chase
17) #60-Ryan Preece-29
18) #1-Ross Chastain -47
19) #6-Brad Keselowski -48