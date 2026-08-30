NASCAR, Preece conquista Daytona ed un posto nella Chase con Cindric e Wallace

Ryan Preece vince a Daytona nella NASCAR Cup Series ed ottiene automaticamente l’ultimo pass per la Chase di settimana prossima. Il pilota della Ford Mustang #60 RFK Racing conquista gli ultimi posti per la lotta al titolo insieme a Austin Cindric e Bubba Wallace, il 35enne nativo di Berlin (Connecticut) ottiene la prima gioia in Cup Series dopo 249 tentativi falliti.

La Stage 1 è stata siglata per la prima volta in carriera da Shane van Gisbergen. Il #97 di Trackhouse Chevrolet è balzato al comando a pochi metri dalla fine del primo segmento in seguito ad un contatto tra Chris Buescher (RFK Racing Ford #17) e Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), virtualmente primo e secondo. Le auto hanno sfruttato la via di fuga in erba presente davanti alla linea del traguardo, il contatto ha coinvolto anche Ryan Preece (RFK Racing Ford #60).

Decisamente più tranquilla la Stage 2, siglata da Ryan Blaney (Penske Ford #12). Nessuno ha preso particolari rischi nella metà della competizione, una scelta conservativa in vista del gran finale con gli ultimi sessanta passaggi.

La prova è salita di colpi nel finale dopo un incidente in curva 3-4 della Chevy #77 Spire Motorsport di Carson Hocevar, violentemente contro le barriere e successivamente colpito dall’incolpevole Toyota #43 Legacy Motor Club di Erik Jones.

L’overtime conclusivo ha visto Zane Smith (Front Row Motorsports Ford #38) condurre la ripartenza davanti a Ryan Preece #60, pronto per contendersi gli utimi due posti della Chase con la Ford Mustang #2 Team Penske di Austin Cindric e la Chevy Camaro #97 Trackhouse di Shane van Gisbergen.

Tutto è stato deciso a metà dell’ultimo giro in seguito ad un contatto all’uscita di curva 2. Smith ha perso il controllo della propria Ford innescando un incidente a catena, la direzione gara ha deciso di neutralizzare la corsa e di conseguenza terminare la Coke 400 2026 di Daytona.

Preece, leader alla yellow flag, è stato eletto vincitore, la Ford del RFK Racing ha meritatamente primeggiato davanti a Daniel Suarez (Spire Motorsport Chevrolet #7), Michael McDowell (Spire Chevrolet #71) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45). L’ultimo citato ha provato a scavalvare all’esterno Smith, il leader dell’evento ha chiuso troppo tardi la strada al vincitore della Daytona 500 dello scorso febbraio.

Preece ha vinto per la prima volta in carriera ed ha automaticamente ottenuto insieme a Cindric l’accesso alla Chase escludendo van Gisbergen. Il neozelandese è stato estromesso dalla lotta per il titolo, la Chevy #97 era stata a lungo davanti ai rivali.

Settimana prossima la prima delle dieci tappe della Chase, il migliore in classifica al termine della prova di Homestead-Miami sarà il campione 2026 della NASCAR Cup Series.

CLASSIFICA DAYTONA 400

60 RUN Ryan Preece Frd 166 47.762 188.434 46.220 194.721 5

7 RUN Daniel Suarez Chv 166 0.024 0.024 47.708 188.648 45.649 197.157 4

71 RUN Michael McDowell Chv 166 0.642 0.618 48.244 186.552 45.764 196.661 3

45 RUN Tyler Reddick Tyt 166 0.933 0.291 48.672 184.911 46.214 194.746 4

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 166 1.362 0.429 48.803 184.415 45.451 198.015 4

2 RUN Austin Cindric Frd 166 2.107 0.745 49.617 181.389 46.095 195.249 3

3 RUN Austin Dillon Chv 166 2.806 0.699 50.324 178.841 45.701 196.932 5

48 RUN Alex Bowman Chv 166 4.088 1.282 51.511 174.72 46.080 195.313 3

41 RUN Cole Custer Chv 166 4.316 0.228 51.658 174.223 45.800 196.507 4

11 RUN Denny Hamlin Tyt 166 4.444 0.128 51.803 173.735 45.841 196.331 6

21 RUN Josh Berry Frd 166 5.727 1.283 53.385 168.587 45.814 196.447 4

35 RUN Harrison Burton Tyt 166 6.849 1.122 54.096 166.371 46.167 194.944 3

6 RUN Brad Keselowski Frd 166 6.896 0.047 53.736 167.485 45.969 195.784 4

19 RUN Chase Briscoe Tyt 166 9.700 2.804 56.851 158.309 46.205 194.784 4

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 166 9.864 0.164 56.817 158.403 46.113 195.173 5

20 RUN Christopher Bell Tyt 166 10.080 0.216 57.514 156.484 46.220 194.721 4

67 RUN Corey Heim Tyt 166 12.255 2.175 59.572 151.078 46.149 195.02 4

22 RUN Joey Logano Frd 166 15.928 3.673 1:03.520 141.688 46.051 195.435 3

34 RUN Todd Gilliland Frd 166 16.329 0.401 1:03.848 140.96 45.985 195.716 3

23 RUN Bubba Wallace Tyt 166 17.471 1.142 1:04.135 140.329 45.971 195.776 5

10 RUN Ty Dillon Chv 166 18.143 0.672 1:05.078 138.296 45.880