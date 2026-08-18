Nascar
NASCAR, Loudon decisiva per la Chase?
Esce dalla Chase almeno per una stagione il consueto appuntamento nello short-track di Loudon. Il catino che sorge nello Stato del New Hampshire prende posto come penultimo appuntamento della regular season a soli sette giorni dalla finale che si terrà nuovamente a Daytona
Denny Hamlin (2007, 2017), Brad Keselowski (2014, 2020), Christopher Bell (2022-2024), Aric Almirola (2021), Joey Logano (2009) e Ryan Blaney (2025) vantano almeno un successo nell’impegnativa ‘Magic Mile’.
Il tracciato ha una metratura di 1 miglio ed è caratterizzato da quattro curve con una pendenza progressiva da 2 a 7 gradi. La proprietà dell’impianto è di Speedway Motorsports come del resto gran parte dei circuiti in cui gareggia la NASCAR Cup Series.
Denny Hamlin guida la classifica generale con 969 punti. Il #11 di Joe Gibbs Racing è già confermato per la Chase così come Ryan Blaney, Ty Gibbs, Tyler Reddick, Chase Briscoe, Chase Elliott e Christopher Bell.
Kyle Larson è il primo degli inseguitori con 143 punti di scarto dalla zona eliminazione. Attualmente il primo degli esclusi con 50 punti di scarto da Shane van Gisbergen è Ryan Preece con la Ford Mustang #60 RFK Racing.
CLASSIFICA PROVVISORIA CHASE – PRE LOUDON
- #11-Denny Hamlin, +452 (Chase)
- #12-Ryan Blaney, +337
- #54-Ty Gibbs, +325
- #45-Tyler Reddick, +314
- #19-Chase Briscoe, +198
- #9-Chase Elliott, +178
- #20-Christopher Bell, +178
- #5-Kyle Larson, +143
- #22-Joey Logano, +142
- #17-Chris Buescher, +136
- #77-Carson Hocevar, +128
- #24-William Byron, +113
- #7-Daniel Suarez, +101
- #23-Bubba Wallace, +70
- #2-Austin Cindric, +57
- #97-Shane Van Gisbergen, +50
Attualmente out dalla Chase
- #60-Ryan Preece, -50
- #1-Ross Chastain, -63
- #6-Brad Keselowski, -78