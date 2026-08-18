Nascar

NASCAR, Loudon decisiva per la Chase?

Luca Pellegrini

Pubblicato

7 minuti fa

il

Tyler Reddick /LaPresse

Esce dalla Chase almeno per una stagione il consueto appuntamento nello short-track di Loudon. Il catino che sorge nello Stato del New Hampshire prende posto come penultimo appuntamento della regular season a soli sette giorni dalla finale che si terrà nuovamente a Daytona

Denny Hamlin (2007, 2017), Brad Keselowski (2014, 2020), Christopher Bell (2022-2024), Aric Almirola (2021), Joey Logano (2009) e Ryan Blaney (2025)  vantano almeno un successo nell’impegnativa ‘Magic Mile’.

Il tracciato ha una metratura di 1 miglio ed è caratterizzato da quattro curve con una pendenza progressiva da 2 a 7 gradi. La proprietà dell’impianto è di Speedway Motorsports come del resto gran parte dei circuiti in cui gareggia la NASCAR Cup Series.

Denny Hamlin guida la classifica generale con 969 punti. Il #11 di Joe Gibbs Racing è già confermato per la Chase così come Ryan Blaney, Ty Gibbs, Tyler Reddick, Chase Briscoe, Chase Elliott e Christopher Bell. 

Kyle Larson è il primo degli inseguitori con 143 punti di scarto dalla zona eliminazione. Attualmente il primo degli esclusi con 50 punti di scarto da Shane van Gisbergen è Ryan Preece con la Ford Mustang #60 RFK Racing.

CLASSIFICA PROVVISORIA CHASE – PRE LOUDON

  1. #11-Denny Hamlin, +452 (Chase)
  2. #12-Ryan Blaney, +337 
  3. #54-Ty Gibbs,  +325
  4. #45-Tyler Reddick, +314
  5. #19-Chase Briscoe,  +198
  6. #9-Chase Elliott, +178
  7. #20-Christopher Bell, +178
  8. #5-Kyle Larson, +143
  9. #22-Joey Logano, +142
  10. #17-Chris Buescher,  +136
  11. #77-Carson Hocevar, +128
  12.  #24-William Byron, +113
  13. #7-Daniel Suarez, +101
  14. #23-Bubba Wallace, +70
  15.  #2-Austin Cindric, +57
  16. #97-Shane Van Gisbergen, +50
    Attualmente out dalla Chase
  17. #60-Ryan Preece, -50
  18.  #1-Ross Chastain, -63
  19.  #6-Brad Keselowski,  -78
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