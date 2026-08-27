NASCAR, finale regular season a Daytona. 3 posti ancora disponibili per il Round of 16

Ultimo atto della regular season della NASCAR Cup Series 2026 questo weekend presso il Daytona International Speedway. La sede della prima corsa dell’anno torna protagonista per la tradizionale ‘Coke Zero Sugar 400’, competizione che precederà di una settimana l’inizio della Chase.

Il weekend che ci apprestiamo a commentare può cambiare la classifica provvisoria in vista delle ultime dieci competizioni. Tutti hanno infatti la chance concreta di imporsi sulla concorrenza e guadagnare gli ultimi fondamentali punti per entrare nella Top16 e sperare di contendersi il successo finale fino ad Homested-Miami.

Austin Dillon (2022), Ryan Blaney (2021), William Byron (2020), Justin Hanley (2019), Erik Jones (2018), Ricky Stenhouse Jr (2017), Brad Keselowski (2016), Aric Almirola (2014), Kyle Busch (2008), Harrison Burton (2024) e Ryan Blaney (2025) hanno primeggiato negli ultimi anni in un apputamento che solitamente veniva disputato a luglio in occasione dell’importante fine settimana del 4 luglio.

Restano ancora tre posti da assegnare per agguantare un posto nella Chase che attualmente vede matematicamente presenti Denny Hamlin, Tyler Reddick, Ryan Blaney, Ty Gibbs, Christopher Bell, Chase Briscoe, Kyle Larson, Chase Elliott, Joey Logano, Carson Hocevar, William Byron, Daniel Suarez e Chris Buescher.

Due punti sono invece necessari per Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) dopo il secondo posto di Loudon. Situazione leggermente più complicata per Austin Cindric (Penske Ford #2) e Shane van Gisbergen (Trackhouse Chevrolet #97), rispettivamenta 33 ed a 46 punti dalla Chase.

Gli ultimi due lotteranno contro Ryan Preece (-31) e Brad Keselowski (-66) nella Coke Zero 400 in quel di Daytona. RKF Racing potrebbe quindi aggiungere due unità alla Chase dopo aver ottenuto un pass per il titolo con Buescher.

CLASSIFICA CHASE – PRE DAYTONA