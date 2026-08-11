Nadia Battocletti: “Mamma mi ha messo la corona, arrivo travagliato. Le anziane a Cavareno dicono che ho finito le lacrime”

Nadia Battocletti, con un grande allungo nell’ultimo giro, ha dominato i 5000 metri piani femminili agli Europei 2026 di atletica: a Birmingham, in Gran Bretagna, l’azzurra ha conquistato l’oro nella gara in cui Micol Majori si è classificata terza. L’azzurra ha parlato a caldo ai microfoni della Rai: “Sono davvero molto felice di questo risultato, la corona me l’ha messa la mia mamma, è andata a comprarla, quindi sono felice che si sia preparata, e non nascondo che l’arrivo qui a Birmingham è stato un po’ travagliato, un po’ in salita, infatti devo ringraziare tantissimo la mia famiglia, il mio super staff, e anche il Rifugio Campolongo con Riccardo e Ilaria che mi hanno coccolato al 100%, grazie al mio staff, a tutta Italia che mi ha sempre supportato e tifato“.

Il riscatto dell’azzurra: “Non nascondo che a Roma avevo pensato a un altro epilogo, quando sono arrivata al traguardo non ho dato quello che io mi aspettavo, ero parecchio delusa, e quindi la tristezza ha lasciato spazio un po’ alle lacrime, poi ormai mi si conosce, io piango sia per il bene che per il male, infatti adesso sto trattenendo perché, come dicono le signore anziane di Cavareno, ormai ho finito le lacrime“.

La testa va già ai 10000 metri: “La mia trasferta non è finita qui, ovviamente io lavoro passettino per passettino, quindi adesso penso a stare un attimo con la mia famiglia, a festeggiare insieme a Micol il grande traguardo, e già da dopo i festeggiamenti inizierò con il recupero insieme allo staff italiano e al mio staff personale“.