Nadia Battocletti insegue il record italiano dei 1500! Appuntamento a Bellinzona, c’è Laura Muir

Nadia Battocletti è entrata in modalità instancabile: dopo aver firmato la doppietta dorata tra 5000 e 10.000 metri agli Europei e aver trionfato sulla mezza distanza nella tappa di Diamond League andata in scena a Chorzow (prima affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante), la fuoriclasse trentina ha deciso di cimentarsi sui 1500 metri al GalAthletics, il nuovo nome dello storico Meeting dei Castelli.

La principessa del mezzofondo italiano scenderà in pista domenica 30 agosto (ore 18.58) a Bellinzona (Svizzera), impegnandosi in una distanza ancora poco frequentata dalla nostra portacolori, ma in cui ha dimostrato di poter fare molto bene. La 26enne non ha fatto mistero di volere puntare al record italiano, migliorando il 3:58.11 siglato da Sintayehu Vissa l’8 agosto 2024 alle Olimpiadi di Parigi. La Campionessa del Mondo dei 3000 metri indoor vanta un personale di 3:58.15 (lo scorso anno a Rovereto) ed è scesa sotto il muro dei quattro minuti in due occasioni.

Quest’anno l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha affrontato i 1500 metri a Firenze (4:03.75 il 9 maggio e 4:17.29 agli Assoluti), senza dimenticarsi del primato nazionale in sala (4:03.59 a Madrid il 6 febbraio). Nadia Battocletti cercherà di fare leva sulle sue doti di esplosività e sul suo proverbiale campo di ritmo, usufruendo anche del lavoro delle lepri: gli organizzatori hanno previsto un passaggio in 2’39” ai 1000 metri, che dovrebbe agevolarla nell’attacco al tempo ad effetto. Attenzione a una grandissima rivale: la britannica Laura Muir, argento olimpico, bronzo mondiale, due volte campionessa europea.