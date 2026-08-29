Nadia Battocletti incalza il record italiano dei 1500. Scotti, Patta e Dosso a Bellinzona. Werro per lo show a effetto?

Nadia Battocletti sarà tra le stelle più attese del GalAthletics (l’ex Galà dei Castelli, il Meeting di Bellinzona che andrà in scena domenica 30 agosto nella località svizzera. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ridurrà il chilometraggio per questa occasione: dopo aver firmato la doppietta agli Europei e aver trionfato sui 5000 metri in Diamond Legue a Chorzow, la fuoriclasse trentina si sposterà sui 1500 metri. L’obiettivo non è nascosto: il record italiano.

La principessa del mezzofondo tricolore proverà a battere il 3:58.11 siglato da Sintayehu Vissa nel 2022, forte di un personale di 3:58.15 corso nella passata annata agonistica. In questa stagione l’azzurra ha stabilito il primato nazionale in sala (4:03.59 a Madrid) e poi si è cimentata in questa specialità in due occasioni a Firenze. Ricordiamo che Nadia Battocletti detiene ben sette record italiani: 1500 e 3000 metri indoor, 5000 e 10.000 metri, 3000 all’aperto, 5 km e 10 km su strada.

La gara è prevista alle ore 18.58, tra le avversarie spiccano l’irlandese Sarah Healy, le statunitensi Addison Wiley e Gracie Morris, l’olandese Maureen Koster, la canadese Lucia Stafford. Nel Canton Ticino vedremo all’opera anche Edoardo Scotti sui 400 metri, dopo aver trionfato con la staffetta agli Europei e aver corso il giro di pista in 44.70 giovedì sera a Zurigo (secondo crono in carriera, superiore solo al suo record italiano). L’azzurro incrocerà il sudafricano Zakithi Nene (finalista mondiale, 43.89 in stagione), il canadese Christopher Morales Williams (Campione del Mondo indoor), lo statunitense Khaleb McRae e l’ungherese Attila Molnar.

Da seguire i 100 metri con Zaynab Dosso (alla ricerca di uno squillo in una stagione all’aperto poco brillante dopo il trionfo iridato sui 60 metri al coperto) e Lorenzo Patta (insegue buone risposte sul fronte individuale dopo la sfortunata staffetta di Birmingham). Attenzione anche al salto in alto con Stefano Sottile, Manuel Lando, Federico Celebrini; il salto con l’asta con Great Nnachi; i 100 ostacoli con Veronica Besana; Lorenza De Noni e Thomas Monnetti (800 metri).

I riflettori saranno puntati sulla svizzera Audrey Werro, fresca di 1:53.70 sugli 800 metri e ormai sempre alla caccia del record del mondo. Ai blocchi anche lo statunitense Ja’Kobe Tharp, primatista mondiale dei 110 ostacoli.