Nadia Battocletti festeggia il record italiano: “Bello correre liberi di mente. Ho visto un buco per uscire…”

Nadia Battocletti ha firmato il record italiano dei 1500 metri, correndo in 3:57.54 al GalAthletics, il tradizionale Meeting di Bellinzona. Dopo aver firmato la doppietta dorata sui 5000 e i 10000 metri agli Europei di Birmingham, la fuoriclasse trentina ha deciso di cimentarsi anche in questa distanza ed è stata splendida protagonista in Svizzera, dove ha ritoccato di quasi sei decimi il precedente primato nazionale (3:58.11 di Sintayehu Vissa alle Olimpiadi di Parigi 2024).

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha lanciato la sua proverbiale volata a metà dell’ultimo giro e ha fatto letteralmente il vuoto, tra l’altro riuscendo a emergere da una situazione ingarbugliata e avendo la meglio in un contatto che poteva compromettere l’assalto all’obiettivo di questa trasferta. La 26enne ha unificato la corona del mezzofondo tricolore, visto che ora possiede tutti gli otto record nazionali previsti: 1500 indoor e outdoor, 3000 in sala e all’aperto, 5000 e 1000 in pista, 5 km e 10 km su strada.

Nadia Battocletti ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali, soffermandosi su interessante aspetto psicologico e individuando il momento risolutivo della gara: “Molto contenta, è bello correre liberi di mente come ho fatto qui. Sapevo che la gara era organizzata alla perfezione e dall’ultimo giro cominciavo a sentire l’arrivo che si avvicinava, iniziavo ad avere energie in più. C’era tanto caos a trecento metri dalla fine, poi ho visto un buco per uscire e mi sono detta che era il momento giusto”.