MXGP, Jeffrey Herlings ad Arnhem per l’allungo decisivo nel Mondiale

Il Mondiale MXGP è pronto a vivere la parte finale della sua stagione. Dopo la Svezia, il calendario propone infatti il Gran Premio di Olanda 2026, sedicesimo e quartultimo appuntamento di un campionato che si avvia pian piano alla conclusione. La tappa dei Paesi Bassi verrà disputata il 22 e 23 di agosto sullo storico tracciato sabbioso di Arnhem.

Sarà una due giorni fondamentale per la corsa al titolo iridato per la classe regina con Jeffrey Herlings che potrebbe dare l’allungo decisivo. L’olandese, complice anche l’infortunio di Lucas Coenen all’anca, ha nelle ultime tappe aumentato il gap dai suoi avversari, firmando in Svezia una doppietta che ha fatto salire a 116 punti il suo vantaggio sulla Kawasaki del francese Romain Febvre.

Adesso il portacolori della KTM ha una chance importante per chiudere definitivamente il discorso, avviandosi verso il suo terzo titolo MXGP. Il grande rivale Coenen non può ormai più opporsi (a causa dei problemi fisici) ed Herlings non sembra avere più rivali. Prima però dovrà sopravvivere alle insidie del tracciato olandese dove l’anno scorso firmò la tripletta con le vittorie in Qualifying Race e nelle due gare della domenica.