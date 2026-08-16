MXGP, Herlings domina Gara-1 a Uddevalla: settimo successo consecutivo

Jeffrey Herlings non si ferma. In Gara-1 del GP di Svezia 2026, quindicesimo round del Mondiale Motocross, il pilota KTM ha firmato una vittoria netta sul tracciato di Uddevalla, centrando il settimo successo parziale consecutivo.

Dopo aver dominato le qualifiche del sabato, l’olandese, conosciuto come “The Bullet”, ha confermato anche in gara di attraversare un momento di forma straordinario. Partito nel migliore dei modi, Herlings ha preso immediatamente il comando, imponendo un ritmo che nessuno degli avversari è riuscito a sostenere.

Dalla prima all’ultima tornata, Herlings ha gestito la manche con assoluta autorità. Giro dopo giro, il portacolori KTM ha ampliato il proprio vantaggio, costruendo un margine sufficiente per affrontare la parte finale della gara senza correre rischi. Un vero e proprio monologo, che gli ha permesso di tagliare il traguardo con un vantaggio consistente sul resto del gruppo.

Alle sue spalle, invece, la battaglia per le posizioni del podio ha regalato maggiore spettacolo. Tim Gajser ha provato a mantenere il contatto con il leader, cercando di ridurre il distacco accumulato nelle prime fasi. Lo sloveno della Yamaha, però, non è riuscito a impensierire concretamente Herlings e ha dovuto accontentarsi della seconda posizione.

In terza posizione troviamo Romain Febvre. Il francese della Kawasaki ha tenuto un ritmo elevato per tutta la manche, assicurandosi il terzo gradino del podio al termine di un confronto di alto livello.

Il fine settimana di Uddevalla deve inoltre fare i conti con l’assenza di Lucas Coenen, ancora ai box dopo l’infortunio al nervo sciatico rimediato a Foxhills. L’assenza del belga rappresenta un’ulteriore occasione per Herlings, che continua così ad ampliare il proprio vantaggio nella corsa al titolo mondiale.

Con il settimo successo consecutivo in gara, “The Bullet” lancia dunque un segnale chiarissimo anche in Svezia: la sua marcia verso il vertice del Mondiale prosegue senza rallentamenti.