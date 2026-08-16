MXGP, Herlings domina anche gara-2 del GP di Svezia, Adamo e Bonacorsi in top 10

Un dominio totale. Jeffrey Herlings si è imposto anche al termine della gara-2 del GP di Svezia, appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2026 di motocross, classe MXGP, appena andato agli archivi presso il circuito di Uddevalla.

All’uscita del cancelletto il più lesto si è rivelato essere Romain Febvre (Kawasaki), capace di trovare il comando delle operazioni alla prima curva, salvo poi essere velocemente raggiunto proprio da Jeffrey Herlings (Honda), abile a passare all’esterno prendendo le redini della corsa.

Il centauro con sicurezza ha tenuto saldamente la testa della gara arrivando ad ottenere più di quattro secondi di margine sul diretto inseguitore fino al traguardo, dove ha preceduto il francese che, a sua volta, si è accomodato davanti a Tim Gajser (Yamaha), terzo classificato.

Più attardato Tom Vialle (Honda), il quale ha centrato la quarta posizione. A seguire Ruben Fernandez (Honda), Kay De Wolf (Husqvarna) oltre agli italiani Andrea Adamo (KTM) ed Andrea Bonacorsi (Ducati), rispettivamente settimo ed ottavo. In virtù di quanto successo Herlings si è spinto fino a quota 735 nella classifica generale, scavando un solco profondo su Febvre, secondo con 619. Terzo Gajser con 575.