MX2, Sacha Coenen fa doppietta a Uddevalla. Valerio Lata in top-10

In Gara-2 della classe MX2 al Gran Premio di Svezia 2026, disputato sul tracciato di Uddevalla, Sacha Coenen ha completato una giornata perfetta, conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo l’affermazione ottenuta in Gara-1. Il pilota belga della KTM ha così centrato la doppietta di manche e il successo assoluto nel Gran Premio, sfruttando al meglio un fine settimana rivelatosi determinante anche in ottica iridata.

Coenen ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime fasi della seconda manche. Protagonista di uno scatto efficace al via, il portacolori KTM ha assunto immediatamente il controllo della gara, costruendo un margine sufficiente per gestire la pressione degli inseguitori. Il belga ha mantenuto un’andatura costante e competitiva per tutta la durata della manche, respingendo i tentativi di rimonta degli avversari e transitando sotto la bandiera a scacchi al comando.

Alle sue spalle ha concluso Liam Everts, alfiere della Husqvarna, distanziato di 2″442, mentre il terzo gradino del podio è andato al sudafricano Camden McLellan, in sella alla Triumph, a 9″489 dal vincitore. Un risultato che conferma la solidità mostrata da Coenen nell’arco dell’intero weekend e che assume un peso specifico ancora maggiore considerando gli sviluppi della classifica iridata.

Il Gran Premio di Svezia ha infatti prodotto un’importante svolta nella lotta per il titolo mondiale. Guillem Farrés, leader della classifica generale e pilota Triumph, è stato costretto a saltare le gare della domenica a causa delle conseguenze riportate dopo una doppia caduta nella Qualifying Race del sabato. L’assenza dello spagnolo ha inevitabilmente inciso sulla situazione di campionato, offrendo ai principali inseguitori l’opportunità di recuperare terreno.

Coenen ha sfruttato pienamente l’occasione, trasformando il pesante zero del diretto rivale in un significativo bottino di punti. Il pilota belga lascia così Uddevalla con un distacco dalla vetta ridotto a 24 punti, riaprendo concretamente la corsa al titolo a poche gare dalla conclusione della stagione.

Per quanto riguarda i piloti italiani, da segnalare la prestazione di Valerio Lata, che ha chiuso Gara-2 nella top ten. Il portacolori Honda ha concluso la manche con un ritardo di 45″920 dal vincitore, portando a casa un risultato utile in una giornata dominata dal pilota KTM.