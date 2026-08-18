Musetti-Zheng oggi, ATP Cincinnati 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti tornerà nuovamente in campo quest’oggi nel Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il toscano affronterà l’americano Michael Zheng, per centrare l’accesso agli ottavi di finale del rinomato evento statunitense.

Musetti, a segno nel suo esordio contro il tedesco Daniel Altmaier, affronterà un avversario e nato e cresciuto su questi campi, vista la sua formazione tennistica. Un giocatore che sui campi rapidi può mettere in difficoltà un tennista come l’italiano, che ha la tendenza a essere un po’ troppo attendista.

Per questo motivo, sarà fondamentale per l’azzurro essere incisivo al servizio per comandare lo scambio e far valere le sue maggior qualità tecniche nello scambio da fondo.

La partita tra Lorenzo Musetti e Michael Zheng, valida per il terzo turno del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena quest’oggi, martedì 18 agosto. Il match è il secondo sul campo-3, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

MUSETTI-ZHENG ATP CINCINNATI 2026 OGGI

TONY TRABERT STADIUM 3 – Inizio alle ore 17:00

1. F. Cabral / J. Tracy vs (2) M. Granollers / H. Zeballos

A seguire

2.(Q) M. Zheng vs (10) L. Musetti

A seguire non prima delle 21:00 italiane

3. (10) M. Kostyuk vs (WC) S. Stephens

A seguire

4. S. Bejlek vs (16) E. Alexandrova

PROGRAMMA MUSETTI ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport