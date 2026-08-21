Musetti-Tiafoe oggi in tv, ATP Cincinnati 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti scenderà in campo nel programma odierno del Masters1000 di Cincinnati per giocarsi l’accesso alle semifinali. L’azzurro sfiderà l’americano Frances Tiafoe nella notte italiana (non prima delle 01:00 di sabato 22 agosto) e si preannuncia un match particolarmente complesso.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TIAFOE ATP CINCINNATI DALLE 01.00

Tiafoe ha messo in mostra un grande tennis finora e sul cemento statunitense si è spesso trovato a proprio agio. Non è un caso che nel torneo dell’Ohio due anni fa raggiunse la finale, venendo poi sconfitto da Jannik Sinner.

Musetti, dal canto suo, sta cercando di ricostruire una stagione costellata dai problemi fisici, che ne hanno impedito l’incedere. Il toscano, per questo, avrà motivazioni particolari, consapevole delle difficoltà della partita, ma anche desideroso di superare l’ostacolo.

La partita tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, valida per i quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena nella notte italiane di sabato 22 agosto, non prima delle 01:00. Il match è il quarto sul campo centrale, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

MUSETTI-TIAFOE ATP CINCINNATI OGGI

Venerdì 21 agosto

P&G STADIUM COURT – Inizio alle 17:00 italiane

1. Hsieh S-W. / J. Ostapenko vs Kempen / Panova

A seguire non prima delle 19:00 italiane

2. S. Bejlek vs M. Keys (20)

A seguire e non prima delle 21:00 italiane

3. T. Fritz (6) vs B. Nakashima (27)

A seguire e non prima delle 01:00 italiane di sabato 22 agosto

4. L. Musetti (10) vs F. Tiafoe (17) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

A seguire e non prima delle 02:30 italiane di sabato 22 agosto

5. C. Gauff (4) vs M. Kostyuk (10)

PROGRAMMA MUSETTI-TIAFOE ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport