Martina Berta in una nuova dimensione: “Questa medaglia era l’obiettivo della stagione”

L’Italia ha concluso i Mondiali di Mountain Bike in Val di Sole con quattro medaglie. L’ultima è stata quella conquistata da Martina Berta, che ha vinto l’argento nella prova femminile élite, vincendo la volata per il secondo posto nei confronti dell’elvetica Nicole Koller. A salire sul gradino più alto del podio è stata un’altra svizzera Sina Frei.

Alla fine Koller ha trionfato con oltre un minuto di vantaggio sulla coppia formata da Berta e Koller. Un fantastico arrivo in volata tra l’azzurra e l’elvetica, con quest’ultima che aveva preso lo sprint in testa. Berta ha, però, tirato fuori le ultime energie ed è riuscita a sorpassarla, conquistando così la medaglia d’argento.

Queste le parole dell’azzurra dalla Federciclismo: “È incredibile, questa medaglia era il grande obiettivo della stagione. Sono riuscita ad arrivare in forma e sono molto contenta del risultato ottenuto”.

Non mancano poi i ringraziamenti per la piemontese: “Ringrazio la mia famiglia e il mio allenatore, con cui riusciamo sempre a fare un ottimo lavoro. Un grazie anche al Centro Sportivo Esercito, che è da sempre al mio fianco, e alla Federazione Ciclistica Italiana, che ci ha permesso di concentrarci al meglio e di sentirci davvero squadra.”