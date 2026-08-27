Mountain bike: l’australiano Connor Wright vince il titolo iridato tra gli juniores

Connor Wright conquista il titolo mondiale juniores di cross country a Val di Sole. L’australiano ha dominato la gara sul tracciato di Daolasa di Commezzadura, chiudendo i sei giri previsti in 1:00:09 e controllando la corsa praticamente dall’inizio alla fine. Wright è sempre rimasto al comando nei passaggi intermedi e ha costruito progressivamente un margine importante sulla concorrenza, andando a prendersi la maglia iridata con una prestazione di assoluto livello.

Alle sue spalle la lotta per il podio è stata invece decisamente più equilibrata. Michael Hettegger (Austria) ha conquistato la medaglia d’argento a 1’16”, mentre il bronzo è andato allo svizzero Marwan Barhoumi, staccato di 1’43” dal vincitore. Quarta posizione per l’olandese Daan Bakelaar, a 1’59”, mentre il francese Mathieu Ghibaudo ha chiuso quinto con un ritardo di 2’10”.

Per l’Italia il miglior risultato porta la firma di Jacopo Putaggio, che ha concluso in 18ª posizione. Più indietro Riccardo Fasoli ha chiuso 25°, Paolo Costa 30° e Giovanni Bosio 37°. Gli azzurri non sono riusciti a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Nel pomeriggio in Trentino le gare dedicate allo short track.