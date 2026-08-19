Mountain bike, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Berta e Avondetto le stelle azzurre in Val di Sole

La Federciclismo ha annunciato l’elenco dei convocati dell’Italia per i Campionati Mondiali di mountain bike 2026, in programma da mercoledì 26 a domenica 30 agosto in Val di Sole. I CT Mirko Celestino, Nadia De Negri e Simone Fabbri hanno selezionato nel complesso trenta azzurri (13 donne e 17 uomini) per l’imminente rassegna iridata casalinga.

Tra le punte di diamante della spedizione tricolore spiccano i nomi di Simone Avondetto, vice-campione del mondo in carica, e di Martina Berta in campo femminile. Grande attesa anche per vedere in azione la giovane promessa Valentina Corvi oltre a tutti gli altri azzurri che si cimenteranno nelle varie specialità previste nel programma della manifestazione.

Nella passata edizione del Mondiale, andata in scena un anno fa a Valais (in Svizzera), il Bel Paese conquistò quattro podi con tre argenti ed un bronzo. Per quanto riguarda il downhill ci saranno i protagonisti dei recenti Europei: i campioni continentali Gloria Scarsi e Loris Revelli, ma anche gli argenti Veronika Widmann e Stefano Introzzi e Filippo Gilardino, secondo tra gli juniores.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2026

XCO, XCR e XCC

DONNE

Nicole Azzetti – KTM-Protek-Elettrosystem

Martina Berta – Origine Racing-G.S. Esercito

Marika Celestino – KTM-Protek-Elettrosystem

Valentina Corvi – Fiamme Oro-Canyon CLLCTV XCO

Angelica Gatto – Santa Cruz TSA Beltrami

Giorgia Pellizotti – Trinx Factory Team

Mariachiara Signorelli – Speed Bike Rocks

Giada Specia – KTM Factory MTB Team

Laura Squarise – Trinx Factory Team

UOMINI

Simone Avondetto – Wilier-Vittoria Factory Team

Fabio Bassignana – KTM-Protek-Elettrosystem

Gabriel Borre – Team Trisports VDA

Giovanni Bosio – Ciclistica Trevigliese

Luca Braidot – Wilier-Vittoria-G.S. Fiamme Oro

Paolo Costa – G.S. Lupi Valle d’Aosta

Riccardo Fasoli – KTM-Protek-Elettrosystem

Filippo Fontana – CS Carabinieri Cicli Olympia

Giulio Peruzzo – KTM-Protek-Elettrosystem

Jacopo Putaggio – Liguria XCO Project

Juri Zanotti – Wilier-Vittoria Factory Team

DOWNHILL

DONNE

Rebecca Bruno – MS Racing

Eleonora Farina – TUB Racing

Gloria Scarsi – MS Racing

Veronika Widmann – BMX DH Team Alto Adige Südtirol

UOMINI

Thomas Bruno – MS Racing

Filippo Gilardino – Ridewill-Bike Center Cimone

Christian Hauser – Black Crew

Stefano Introzzi – Ridewill-Bike Center Cimone

Davide Palazzari – ASD After Skull-Rogue Racing

Loris Revelli – Ridewill-Bike Center Cimone