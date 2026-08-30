Mountain bike, doppietta francese negli Under 23. Lontani gli azzurri

Doppietta francese nella prova maschile Under 23 ai Mondiali di mountain bike in corso di svolgimento in Val di Sole. Stesso risultato degli ultimi Europei, ma questa volta con i protagonisti che si sono invertiti i primi due gradini del podio. Infatti il titolo iridato è andato a Nael Rouffiac, che ha preceduto di nove secondi il connazionale Alix Andre Gallis, che invece lo aveva battuto nella prova continentale.

Medaglia di bronzo per il lo svizzero Nicolas Halter, che ha concluso in terza posizione con un distacco di 13 secondi dal vincitore. L’elvetico è rimasto in lotta con Gallis anche per il secondo posto, mentre fuori dal podio ha concluso il danese Gustav Pedersen, quarto a 21 secondi dalla vetta.

Quinto posto, invece, per il tedesco Benjamin Krueger (+0.32), che ha preceduto il connazionale Paul Schehl (+0.58). Settimo il norvegese Sivert Ekroll (+1.09) davanti allo spagnolo Alejandro Garcia Vazquez (+1.32). Completano la Top-10 il francese Lucas Teste (+2.00) e l’olandese Rens Teunissen (+2.13).

Molto più indietro gli azzurri. Il migliore è stato Giulio Peruzzo che ha terminato al sedicesimo posto a tre minuti e trenta secondi, mentre diciottesimo ha concluso Fabio Bassignana ad oltre quattro minuti.