Mountain bike: capolavoro di Valentina Corvi. Campionessa del mondo under 23 in casa

Valentina Corvi è la nuova campionessa del mondo Under 23 di cross country e completa una stagione semplicemente straordinaria. L’azzurra, grande favorita della vigilia, non ha tradito le attese davanti al pubblico di casa in Val di Sole, conquistando la maglia iridata al termine di una gara dominata ai Mondiali di mountain bike.



La ventunenne italiana si conferma così una delle più grandi speranze del movimento azzurro per il futuro: il presente è già di altissimo livello, ma il potenziale per diventare una protagonista anche tra le Elite è enorme. Quella di oggi è la ciliegina sulla torta su una stagione incredibile: dominata la Coppa del Mondo di categoria, mentre l’unica pecca sfortunata è stata agli Europei.

Corvi ha trionfato in 1:19:34, precedendo di 43 secondi la svizzera Anina Hutter e di 1’55” l’altra elvetica Monique Halter. Quarta posizione per Fiona Schibler, staccata di 2’30”, mentre la canadese Rafaelle Carrier ha chiuso quinta a 3’34”.



Per quanto riguarda le altre italiane in gara, 24ma piazza per Marika Celestino, 28ma per Laura Squarise.