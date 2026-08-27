Mountain bike: Anja Grossmann si prende il titolo iridato tra le junior. Quinta Signorelli

Anja Grossmann si prende la rivincita e conquista il titolo mondiale juniores di cross country a Val di Sole. La svizzera ha dominato la prova femminile sui sentieri di Daolasa di Commezzadura, chiudendo con il tempo di 57:57le quattro tornate del circuito italiano. Per Grossmann si tratta di un miglioramento rispetto alla passata stagione, quando aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali di Valais. La svizzera arrivava inoltre in Trentino con credenziali importanti, dopo aver dominato la prova europea juniores di fine luglio.

La gara ha premiato la grande condizione della svizzera, capace di gestire al meglio le difficoltà del circuito di Val di Sole. Alle sue spalle la ceca Barbora Bukovska ha conquistato la medaglia d’argento con un distacco di 48 secondi, mentre il bronzo è andato alla francese Agathe Vauchamp, staccata di 1’26”. Quarta la magiara Nikoletta Bettina Kiss, che ha chiuso a 2’42” dalla vincitrice.

In casa Italia il miglior risultato porta la firma di Mariachiara Signorelli, che ha concluso al quinto posto in 1:01:15, pagando 3’18” alla nuova campionessa del mondo. Un piazzamento di rilievo per l’azzurra, che conferma la top-5 ottenuta anche agli Europei.

Top-10 anche per la figlia d’arte Giorgia Pellizotti, nona. Più staccate Angelica Gatto, 15ma, e Nicole Azzetti, 24ma.