MotoGP, ufficiale il passaggio di Luca Marini alla KTM-Tech3

La KTM-Tech3 ha annunciato questa mattina l’ingaggio di Luca Marini a partire dal 2027: il fratello di Valentino Rossi lascerà la Honda per andare a sostituire Enea Bastianini, il quale dalla prossima stagione salirà sulla moto dell’Aprilia Trackhouse.

Il CEO della KTM-Tech3, Guenther Steiner, a margine dell’annuncio ha dichiarato: “Luca Marini è un pilota che osserviamo da vicino. Siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 a partire dal 2027. Porta con sé una grande esperienza, ma anche la mentalità e l’approccio giusti per quello che stiamo realizzando con la nostra realtà. Il 2027 sarà un grande momento di svolta per la MotoGP. Avere un pilota che può contribuire ai nostri progressi sarà fondamentale“.

Le caratteristiche che hanno convinto la KTM: “Luca Marini sa come si lavora a questi livelli, come collaborare con gli ingegneri, sviluppare la moto e spingere al massimo in circostanze difficili. Insieme a KTM stiamo entrando in un nuovo entusiasmante capitolo. Crediamo che Luca abbia la velocità, l’esperienza e la determinazione giusti per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi“.