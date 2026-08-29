MotoGP su TV8, orario gara GP Aragon 2026: programma in chiaro e differita 30 agosto

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la dodicesima tappa stagionale domani, domenica 30 agosto: per il GP d’Aragon, al MotorLand, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP d’Aragon 2026, dodicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 16.50 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 13.45, e della Moto2, dalle ore 15.10. Di seguito il programma del GP d’Aragon 2026 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP ARAGON MOTOMONDIALE 2026

Domenica 30 agosto

09.40-09.50 MotoGP, GP Aragon: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.45 differita TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.10 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Aragon: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.50 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP ARAGON MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 30 agosto

13.45 Moto3, GP Aragon: gara (17 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

15.10 Moto2, GP Aragon: gara (19 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

16.50 MotoGP, GP Aragon: gara (23 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it