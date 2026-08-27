MotoGP su TV8: orari GP Aragon 2026, il programma in chiaro dal 28 al 30 agosto

Il Gran Premio di Aragona di MotoGP si disputerà dal 28 al 30 agosto. La Sprint del tredicesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 15:00 di sabato 29, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 14:00 del giorno dopo, ossia di domenica 30. Si gareggerà nell’autodromo denominato MotorLand.

Il tracciato è edificato in un contesto surreale, poiché è stato costruito in un’area lontana dai grandi centri urbani. Il comune di riferimento, Alcañiz conta solo 13.000 abitanti. Le città meno lontane, ossia Tarragona sul Mediterraneo e Saragozza nell’entroterra sono collocate a circa 100 km. Insomma, si tratta di una tappa anomala, in mezzo al “nulla” di un altopiano iberico!

Tuttavia, l’autodromo è valido. Il lay-out è tecnico e veloce, nonostante l’asfalto sia sovente sporco, a causa del vento che lo sferza di continuo. Il giro misura 5.077 metri e si percorre in senso antiorario. Non sorprende, quindi, che sia uno dei contesti preferiti di Marc Marquez che, come sappiamo, ama in modo particolare le pieghe verso sinistra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Aragona 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP ARAGONA MOTOGP 2026

Venerdì 28 agosto (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 29 agosto (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 30 agosto (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP ARAGONA MOTOGP

Sabato 29 agosto (Diretta)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 30 agosto (Differita)

Ore 14:00, Gara MOTO3

Ore 15:15, Gara MOTO2

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP ARAGONA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.