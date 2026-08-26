MotoGP, statistiche GP Aragon 2026. Da sempre Alcañiz è una roccaforte di Marc Marquez

Il Motomondiale torna in Spagna per il terzo dei cinque appuntamenti nella penisola iberica. Il weekend del 28-30 agosto sarà infatti consacrato al Gran Premio d’Aragona, che in questo 2026 ritrova una collocazione temporale affine alla consuetudine. Difatti, gareggiare in estate inoltrata o inizio autunno è la normalità, mentre nel 2025 si verificò un’anomala edizione tardo primaverile.

L’autodromo denominato MotorLand Aragòn entrò in calendario nel 2010 come recupero del cancellato Gran Premio d’Ungheria che avrebbe dovuto tenersi al Balatonring, un fantomatico impianto mai realizzato, da non confondere con l’attuale Balatonpark, viceversa completato e utilizzato a pieno regime. Il nome è simile, ma si parla di due luoghi totalmente diversi, seppur entrambi sulle sponde del Lago Balaton!

A oggi, il complesso motoristico edificato in Aragona ha ospitato 16 gare iridate. Quindici GP d’Aragona veri e propri (manca all’appello il 2023, quando l’evento non venne inserito in calendario) ai quali va però aggiunto l’estemporaneo “Gran Premio di Teruel”, istituito una tantum nel 2020 allo scopo di avere un double header durante i difficili tempi della pandemia.

ALCAÑIZ – I DATI (MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Marc MARQUEZ (7)

Il Tuono di Cervera ha trionfato nel 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025.

Piloti in attività con vittorie ad Aragòn:

7 – MARQUEZ Marc {2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025}

1 – RINS Alex {2020}

1 – MORBIDELLI Franco {2020}

1 – BAGNAIA Francesco {2021}

1 – BASTIANINI Enea {2022}

Italiani vincitori ad Aragòn:

MORBIDELLI Franco (2020)

BAGNAIA Francesco (2021)

BASTIANINI Enea (2022)

Curiosamente, i centauri del nostro Paese hanno dovuto attendere il 2020 per imporsi a MotorLand Aragòn. Cionondimeno, hanno successivamente inanellato una sequenza di tre affermazioni consecutive con altrettanti piloti differenti.

Moto vincitrici ad Aragòn:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

7 – HONDA (2011, 2019)

5 – DUCATI (2010, 2025)

3 – YAMAHA (2014, 2020)

1 – SUZUKI (2020)

Piloti vincitori con moto differenti:

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

MARQUEZ Marc (Honda 5; Ducati 2)

Record di vittorie consecutive:

4 – MARQUEZ Marc (2016, 2017, 2018, 2019)

Le Sprint sono state vinte da…

2024 – MARQUEZ Marc (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position ad Aragòn:

7 – MARQUEZ Marc {2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2024, 2025}

2 – BAGNAIA Francesco {2021, 2022}

1 – VIÑALES Maverick {2017}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020}

MOTORLAND ARAGON – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – IANNONE Andrea [ITA]

2011 – MARQUEZ Marc [ESP]

2012 – ESPARGARO’ Pol [ESP]

2013 – TEROL Nicolas [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – RABAT Tito [ESP]

2016 – LOWES Sam [GBR]

2017 – MORBIDELLI Franco [ITA]

2018 – BINDER Brad [RSA]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2020 – LOWES Sam [GBR] {A}

2020 – LOWES Sam [GBR] {T}

2021 – FERNANDEZ Raul [ESP]

2022 – ACOSTA Pedro [ESP]

2024 – DIXON Jake [GBR]

2025 – ÖNCÜ Deniz [TUR]

Brad Binder è l’unico pilota ad aver vinto in due stagioni differenti (2018, 2019). Tuttavia, Sam Lowes può vantarsi di aver raccolto due successi nell’arco di otto giorni, imponendosi in entrambe le gare disputate nel 2020. Sono due le affermazioni italiane (Iannone nel 2010 e Morbidelli nel 2017), mentre gli spagnoli sbaragliano il campo grazie ai trionfi in serie nella prima fase di vita dell’evento (gli iberici hanno vinto 7 volte, ma 5 antecedenti al 2016).

MOTORLAND ARAGON – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – SALOM Luis [ESP]

2013 – RINS Alex [ESP]

2014 – FENATI Romano [ITA]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – NAVARRO Jorge [ESP]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – CANET Aron [ESP]

2020 – MASIA Jaume [ESP] {A}

2020 – MASIA Jaume [ESP] {T}

2021 – FOGGIA Dennis [ITA]

2022 – GUEVARA Izan [ESP]

2024 – RUEDA José Antonio [ESP]

2025 – MUÑOZ David [ESP]

Nessun centauro ha ancora vinto in due stagioni differenti. Cionondimeno, la figura di Jaume Masià spicca sulle altre, poiché ha realizzato un back-to-back nei due GP disputati nel 2020. Due anche le affermazioni italiane, giunte con Fenati nel 2014 e Foggia nel 2021.