GP Aragon
MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Aragon 2026: Bezzecchi davanti a tutti, Bagnaia costretto alla Q1
Si sono chiuse le pre-qualifiche del GP di Aragon, andate in scena sul circuito di Alcaniz, valide per il tredicesimo atto del Mondiale 2026 della MotoGP: il migliore sulla pista aragonese è stato l’italiano Marco Bezzecchi, primo in 1’45″455, che ha preceduto lo spagnolo Alex Marquez, secondo a 0″010.
Terza piazza per l’altro iberico Marc Marquez, staccato di 0″038, mentre ottiene il pass per la Q2 anche l’azzurro Fabio Di Giannantonio, quarto a 0″299, seguito dagli spagnoli Fermin Aldeguer, quinto a 0″44o, e Raul Fernandez, sesto a 0″504.
Completano la top ten odierna ed evitano la Q1 anche gli spagnoli Jorge Martin, settimo a 0″572, e Pedro Acosta, ottavo a 0″690, l’italiano Franco Morbidelli, nono a 0″763, ed il transalpino Johann Zarco, decimo a 0″843. Partiranno dalla Q1, invece, Luca Marini, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori.
CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ARAGON 2026
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’45.455 21 22 348.3
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.465 21 21 0.010 0.010 348.3
3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.493 17 20 0.038 0.028 345.0
4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’45.754 19 20
5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.895 18 20 0.440 0.141 342.8
6 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.959 21 23 0.504
7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.027 17 22 0.572 0.068 347.2
8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.064 16 20 0.609 0.037 348.3
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’46.218 17 21 0.763
10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’46.298 21 21 0.843 0.080 349.4
11 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’46.308 18 22 0.853 0.010 348.3
12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’46.376 19 24 0.921 0.068 348.3
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.487 15 20 1.032 0.111 349.4
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.618 21 21 1.163 0.131 343.8
15 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’46.623 23 24 1.168 0.005 347.2
16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’46.704 17 18 1.249 0.081 345.0
17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’46.949 17 18 1.494 0.245 348.3
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.009 17 21 1.554 0.060 348.3
19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.093 18 18 1.638 0.084 339.5
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’47.188 23 23 1.733 0.095 350.6
21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.357 18 19 1.902 0.169 340.6
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’47.709 20 21 2.254 0.352 343.8