MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Aragon 2026: Marc Marquez parte forte, Bezzecchi in scia

Va in archivio con il miglior tempo di Marc Marquez la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2026, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. 1’47″532 il crono realizzato dal pilota spagnolo del team ufficiale Ducati, che ha dimostrato un passo superiore alla concorrenza lavorando per tutto il turno con una sola coppia di pneumatici.

Il 33enne catalano ha preceduto di soli 35 millesimi l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, che ha sfruttato però una gomma nuova al posteriore negli ultimi minuti, mentre i primi inseguitori virtuali di Marc almeno a livello di ritmo sono l’azzurro Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale a 221 millesimi ed Alex Marquez con la Ducati Gresini a 264 millesimi dal fratello.

Completano la top10 Pedro Acosta con la KTM, Jack Miller con la Yamaha Pramac, i ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini e Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale. In grande difficoltà il leader del campionato Jorge Martin, addirittura 18° con l’Aprilia Factory a oltre un secondo e mezzo dal miglior giro della mattinata.

CLASSIFICA FP1 GP ARAGON MOTOGP 2026

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 1:47.532

2. Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.035

3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.221

4. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.264

5. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.713

6. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.767

7. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.847

8. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.937

9. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.966

10. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.108

11. Johann Zarco (Honda LCR) +1.117

12. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.273

13. Diogo Moreira (Honda LCR) +1.290

14. Joan Mir (Honda HRC Castrol) +1.352

15. Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) +1.477

16. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.574

17. Luca Marini (Honda HRC Castrol) +1.582

18. Jorge Martin (Aprilia Racing) +1.591

19. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) +1.789

20. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +1.875

21. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +1.969

22. Lorenzo Savadori (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +2.785